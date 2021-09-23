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    江啟臣：選擇朱、張都會分裂 不如選我

    國民黨主席江啟臣今日接受「POP撞新聞」專訪。（記者塗建榮攝）

    國民黨主席江啟臣今日接受「POP撞新聞」專訪。（記者塗建榮攝）

    2021/09/23 08:57

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，候選人朱立倫與張亞中捉對廝殺，另一名候選人江啟臣今日上午接受廣播節目專訪時指出，黨內確實擔憂選後會出現分裂，無法團結，因此黨員已經開始在想選A或選B可能分裂，與其選一個會造成選後分裂，或選另外一個2024年會分裂，不如選擇他，才是最安心的。

    有關前高雄市長韓國瑜對這場選舉的立場，江啟臣指出，昨晚11點多他與人在美國芝加哥的韓國瑜通過電話，韓告訴他，自己會保持中立，黨內所謂投票給誰，就是支持韓國瑜的說法，是不正確的，韓並強調，自己的立場一切以其臉書發表內容為主。

    不過，江啟臣也強調，在4位黨主席候選人中，他與韓國瑜最有革命情感，不管是當年的高雄市長罷免、市長補選，甚至韓國瑜當年競選總統時找副手搭檔，他與韓都非常了解彼此。

    對於黨內有所謂「棄江保朱」，甚至還有江啟臣將退選的傳言，江啟臣鄭重澄清，他絕無退選的事，絕對會參選到底、拚到底，強調相關說法是惡質操作，也沒有跟他及競選團隊查證，他要表達最嚴重的抗議。

    江啟臣並痛批，黨內選舉選到操作棄保，代表沒有自信，也太自私，但他認為，不必擔心棄保會發酵，因為黨員討厭這種分化的作法，無法接受惡質的選舉操作，如果可以棄誰保誰，以後2024總統提名時，是否又要棄誰保誰？陣前換將的老戲碼是否又要再發生？

    他說，相信最後黨員都會回歸理性，他若連任，就是戰鬥、拚過公投，2022勝選，2024國民黨重返執政，若未做到，他就辭職。

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