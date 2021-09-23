張亞中訴求簽兩岸和平備忘錄！張顯耀：別拿國民黨與兩岸做實驗

張亞中訴求簽兩岸和平備忘錄！張顯耀呼籲別拿國民黨與兩岸做實驗。（記者王榮祥翻攝）

2021/09/23 00:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨主席候選人張亞中在政見會中訴求，若當選主席將簽署「兩岸和平備忘錄（協議）」，未來國民黨參選人若不接受、就不提名！前陸委會副主委張顯耀提醒，別拿國民黨和兩岸的未來做「實驗」？這 玩笑開大了！

對於張亞中的兩岸主張，張顯耀今表示不僅感到驚訝，更覺得玆事體大，若沒有充份討論，無疑將國民黨及兩岸未來交付「實驗」，民進黨將順勢藉口違法，依政黨法交憲法法庭解散國民黨，連帶國民黨立院不分區立委也接連喪失席次，其後果非常嚴重。

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張顯耀分析，2005年連宋主席訪問大陸發表新聞稿（共同聲明），沒有簽署任何協議，其考慮點也是在兩岸人民關係條例，未經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題之協議。否則即違法開罰。

其次、民進黨執政後，都敢強行通過「不當黨產條例」清算黨產，還有什麼仁慈，不敢對付國民黨？假設張教授當選主席代表國民黨逕予簽署和平協議，不論內容為何？必定由陸委會認定違法，再交政黨主管機關內政部，依政黨法第26條「政黨有憲法增修條文第五條第五項之情事應予解散者」，由主官機關內政部檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。

張顯耀說，現在大法官組成結構，會不會通過解散國民黨，只要稍有政治常識者都知道，但問題不僅於此，通過解散國民黨當日，國民黨立即失去在立院的不分區立委席次，國民黨在國會戰力將大大削弱，完全失去監督制衡民進黨能力，其後果非常嚴重！

張顯耀進一步指出，過去兩岸經由海基會和海協會簽署23項協議，海基會都是經由陸委會正式授權為之，所以沒有違憲違法問題。

他認為，兩岸維持和平和穩定，是大家共同的願望和期待，但以目前兩岸關係的惡化和險峻，加上美、中等大國的戰略競爭，張亞中要在當選後，立即與對岸簽署和平協議（備忘錄），不僅難度甚高，且會讓國民黨在2022年地方縣市長選舉中，面對非常大的壓力，這個備忘錄可能又是綠營操弄選戰的「提款機」！

張顯耀更表示，2024年國民黨總統候選人若不接受他的「兩岸政見」，將不予提名。如上所言，如此不夠深思熟慮的「學理性政見」，強迫國民黨候選人接受「實驗」，又無疑是「集體催眠」「一人獨裁」，不得不令人咋舌憂心！

張顯耀強調，兩岸目前當務之急，無疑是趕快恢復或重建兩岸的溝通管道，化解累積已久的「誤解」和「敵意」，建構彼此的「互信」基礎。現在奢言要簽任何協議，在兩岸政治定位沒有確定前，應該很難。

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