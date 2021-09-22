民眾黨2022至少參選桃園7區市議員 秦詩雁：強力的母雞都歡迎

秦詩雁（中）偕桃園市議員人選林昭印（左起至右）、黃國晏、徐慈檉及復興區長人選林秋霖亮相造勢。（記者李容萍攝）

2021/09/22 21:40

〔記者李容萍／桃園報導〕兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲開始為2022選戰暖身，中秋連假期間，3天內去了新北、台中、南投3個縣市啟動「全台面試之旅」，何時輪到桃園？民眾黨桃園市黨部代主委秦詩雁今（22日）受訪表示，民眾黨規劃在桃園市至少投入7個行政區的市議員選舉，以及唯一山地行政區復興區長選舉，至於桃園市長人選因為桃園政治環境比較特殊，尚未收到中央指示，可能還需要一些時間準備，但只要有強力的母雞都歡迎。

秦詩雁今日下午邀請民眾黨各區主任與桃園媒體進行見面會，包括蘆竹區黃國晏、桃園區陳品杰、中壢區林昭印、大溪和復興區徐慈檉，還有泰雅原住民、準備參選2022復興區長的林秋霖。

請繼續往下閱讀...

被問到，正角逐國民黨主席的朱立倫曾任桃園縣長，在桃園有一定影響力，若朱接下國民黨主席，是否影響民眾黨在桃園的發展？特別是桃園市長參選？秦詩雁認為桃園政治環境比較特殊，還需要一些時間準備，不過民眾黨目前重心，就是積極找尋合適的市議員的人選，這個目標沒有改變，桃園13個行政區民眾黨預計在桃園、龜山、蘆竹、中壢、平鎮、大溪及楊梅共7個行政區，徵召人選投入市議員選舉，加上原住民籍已表態參選復興區長的林秋霖。

至於原本外傳黨秘書長謝立功可能參選桃園市長？秦詩雁說，市長人選部分，目前黨中央還在研議評估，「只要有強力的母雞我們都非常歡迎，因為地方確實需要支援」，目前還沒收到中央任何指示由誰參選市長，「但應該會有人選。」

秦詩雁是已故親民黨秘書長秦金生長女，1972年出生，是高雄鳳山眷村第三代，曾任服裝設計師與私人企業執行長，2020年代表親民黨參選鳳山選區立委失敗，後來加入民眾黨，今年7月接下桃園民眾黨副主委兼代主委。被問到2022會不會親披戰袍？她強調，目前在民眾黨的角色定調是輔選、自己不會參選。

民眾黨布局下屆桃園市長選舉，秦詩雁對於有強力的母雞都歡迎。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法