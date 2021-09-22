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    檢舉「塔綠班」結局各異 蔡亦竹：臉書審查標準「有顏色」

    作家蔡亦竹向臉書檢舉名嘴說「塔綠班」是仇恨言論，但是臉書審查回覆未違反任何一條社群守則」。（蔡亦竹提供）

    作家蔡亦竹向臉書檢舉名嘴說「塔綠班」是仇恨言論，但是臉書審查回覆未違反任何一條社群守則」。（蔡亦竹提供）

    2021/09/22 22:08

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「塔綠班」話題效應未退，作家蔡亦竹向臉書檢舉名嘴說塔綠班沒事，但是「焦糖哥哥」陳嘉行說塔綠班馬上就被警告，獲得許多網友「驗證」留言，質疑臉書審查標準「有顏色」。

    據了解，在野黨立委和名嘴朱學恒等人高唱「塔綠班」之歌，引發各界議論，藝人「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書自稱「我就塔綠班」，反而遭到臉書宣布違反「社群守則」隱藏貼文。

    蔡亦竹向臉書檢舉的內容跟焦糖哥哥被隱藏貼文的理由內容完全一樣，提出是「仇恨言論」，可是臉書回覆訊息「我們審查了您檢舉的貼文，並判定該貼文並未明確違反Facebook任何一條社群守則」。

    蔡亦竹今天受訪表示，臉書以AI人工智慧判定仇恨言論為名，卻對同一則貼文同一內容採取不同標準，是因為臉書的AI有內建顏色，還是因為審查台灣臉書內容的員工是在中國上海，有內建了什麼？

    蔡亦竹說，今天不是說罵「塔綠班」就怎樣，而是綠營網紅講一句「塔綠班」就不行，就是仇恨言論，然後其他人「塔綠班」掛在嘴邊都沒事，一個在台灣有設辦公室的國際社群媒體，是不是要出來跟大眾說明一下到底是怎麼回事。

    蔡亦竹表示，臉書可以營利，就是因為裏面內容都是使用者提供，大家上臉書就是因為要看「大家」寫的東西，而不是臉書提供的原生內容，「所以我們不是單純的使用者而已，我們也是幫忙臉書在生產內容的人」，遇到這種已經明顯偏頗而且特定袒護反台灣政治傾向言論的狀況，臉書應該要有所表示。

    網友向臉書檢舉「驗證」，果然也是收到相同回應。也有人KUSO留言：「不一『班』見識」、「蠻好奇，真的塔利班看到之後，會不會處理呢？」

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