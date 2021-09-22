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    首頁　>　政治

    卓伯源金門拉票：小三通嚴格管制、不要完全封鎖

    國民黨主席候選人卓伯源到金門「莒光樓」，幫忙推銷金門觀光的好山好水。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席候選人卓伯源到金門「莒光樓」，幫忙推銷金門觀光的好山好水。（記者吳正庭攝）

    2021/09/22 21:06

    〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席候選人卓伯源今天（22日）前往藍營鐵板區的金門縣訪友，並尋求黨員支持；他說，很多朋友建議興建連結金門、廈門的金廈大橋，並期盼小三通盡速局部復航，才有助振興金門經濟。

    卓伯源說，金門過去是兩岸前線，現在是兩岸和平的機會，金門已向中國買水，「水通感情就通」。他說，很多金門鄉親向他反映，希望早日建成金廈大橋，會對金門更方便。尤其金門鄉親有很多人置產、產業，都和廈門有密切關係，建議中央基於金門鄉親的生活，能考慮對小三通局部開放，同意嚴格管制，但不要完全封鎖。

    卓伯源說，他和金門縣長楊鎮浯都曾擔任立法委員，都是從中央民代再回到故鄉擔任縣長，最了解基層的需要；他說，此次出來參選黨主席，是希望帶領國民黨脫離低迷困境；會做到專職、無私，專職才能全心全力，無私才能團結全黨。他說，現在黨中央和基層縣市長有一些聯繫上的困難，沒有辦法結合集體力量，他說，國民黨不弱，國民黨的力量在基層，未來如當選黨主席，可協助楊鎮浯將金門的意見透過黨政運作的平台落實為政策。

    卓伯源1991年服役期間曾隨國防部參謀總長陳燊齡到過金門，也曾循「小三通」到中國，此行2天1夜拜會同黨的金門縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席陳天成，也將與縣議長洪允典、縣黨部主委石兆瑉等人就地方建設與黨務交換意見。

    國民黨主席候選人卓伯源（右）拜會同黨籍的金門縣長楊鎮浯（右），就地方建設交換意見。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席候選人卓伯源（右）拜會同黨籍的金門縣長楊鎮浯（右），就地方建設交換意見。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席候選人卓伯源（中）抵金首站拜會同黨籍的金城鎮長李誠智（左），與金城鎮代會主席陳天成（右）「咬耳朵」。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席候選人卓伯源（中）抵金首站拜會同黨籍的金城鎮長李誠智（左），與金城鎮代會主席陳天成（右）「咬耳朵」。（記者吳正庭攝）

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