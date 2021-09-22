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    高虹安台大學霸？ 旅美教授翁達瑞開轟：她憑什麼！

    高虹安日前高歌「塔綠班之歌」惹議。（資料照，記者簡榮豐攝）

    高虹安日前高歌「塔綠班之歌」惹議。（資料照，記者簡榮豐攝）

    2021/09/22 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委高虹安接受名嘴朱學恒邀請高歌「塔綠班之歌」，歌詞提到「綠畜」兩字引發爭議，昨天（21日）旅美教授翁達瑞在臉書開轟後，今天（22日）又發文批其學歷，直言「我都不敢自稱學霸。就憑高虹安的博士學位，她憑什麼接受學霸的封號」。

    高虹安高歌「塔綠班之歌」的爭議持續延燒，翁達瑞今天在臉書又發文表示，自己看到有人稱稱高虹安「學霸」，「好奇查了一下她的學歷。我發現她的博士來自辛辛那提大學，主修機械工程。原來高虹安是冒牌的「大數據」專家，她的博士學位不是資訊工程，雖然有台大的資工碩士。高虹安扛著大數據專家的招牌走跳江湖，算是一種扭曲造假。」

    翁達瑞指出，高虹安的臉書頁面沒有列出大學學歷，「根據我的經驗，高虹安的大學絕對不是台大，否則不會遮遮掩掩。我查了一下，果然發現高虹安畢業於師大資訊教育系。高虹安『選擇性』的揭露學歷，也是一種不老實。通俗的說法，就是『報喜不報憂』。按照臺大的學霸標準，高虹安根本稱不上是『學霸』，而且差距遙遠。」

    翁達瑞進一步表示，「就我所知，台大學霸赴美留學，大都進入排名前50的名校。高虹安就讀的辛辛那提大學，最新的排名148。這個排名不算差，但絕非台大學霸願意屈就的大學。我從小不愛讀書，高中考兩次才進入嘉義高中。雖然從來沒人稱我為學霸，但我赴美留學時，比有台大學霸稱號的高虹安還要『挑嘴』。」

    翁達瑞自信開酸，「我的博士來自前五十的名校，跳槽的學校也包括前五十的名校、前百名的準名校，還有一所與辛辛那提大學同等級的學校。以我這樣的學經歷，我都不敢自稱學霸。就憑高虹安的博士學位，她憑什麼接受學霸的封號。原來高虹安的假掰不是始於今日。慣於假掰的政客名聲會竄升很快，但被戳破後也會墜落很快。」

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