台中振興加碼方案挨批 連國民黨議員都打臉盧秀燕

國民黨市議員黃馨慧在臉書打臉中市長盧秀燕的振興加值方案。（圖擷取自黃馨慧臉書）

2021/09/22 16:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行第8次臨時會討論市府110年第一次追加減預算案一讀會，除了民進黨團黨在議場痛批市府的結合購物節的振興加值方案只是抽抽樂的活動，國民黨市議員黃馨慧也在臉書PO文打臉盧秀燕，指所謂的「拭目以待｣3.5億振興台中經濟案，商機無法留台中市。

台中市長盧秀燕的振興加值方案，遭民進黨市議員批評只會抽獎，根本是過去購物節活動的擴大，連國民黨市議員黃馨慧都不留情面在臉書批評盧秀燕。

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黃韾慧在臉書上指出，3.5億振興台中經濟案、不同於其他縣市「加倍以券換券｣方案，確定延續去年「購物節｣政策，大手筆鉅額加碼「現金抽抽樂｣、共計約6萬餘名額、抽獎資格不限台中市民，倒底能不能振興經濟、將五倍券商機留台中？

黃馨慧表示，既是振興經濟方案就應該「雨露均霑｣，不料購物抽獎還設500元門檻，對於攤商小吃、微型創業者並不友善；加上中央五倍券沒有100元小面額消費券，市府亦無彌補政策，是否會讓振興對象大小失衡。

黃馨慧表示，觀旅局下半年也已確定停辦「花毯節｣、「自行車推廣｣、「舞蹈嘉年華｣、「后里櫻花季｣等活動與宣傳，民眾「小確幸｣不見了，全部預算改投入「購物節｣團旅補助，會不會「因噎廢食｣，讓台中觀光失了亮點、只剩「購物｣行程？

國民黨市議員黃韾慧在臉書PO上市府振興加值方案的預算書。（圖擷取自黃馨慧臉書）

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