林智堅：民意認為竹竹合併該做 就讓新竹先行

新竹市長林智堅接受媒體人邱明玉電台專訪。（市府提供）

2021/09/22 17:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅接受媒體人邱明玉電台專訪時，表示希望大家站在國家發展、城市治理、市民縣民福祉上，如果覺得竹竹合併該做，那就新竹先行，他更建議國民黨要放下政黨利益，讓新竹縣市早日升格直轄市，讓竹科在國際上更有競爭力。

林智堅說，竹竹應該要升格的原因是有非常重要的半導體戰略產業，在國際上能夠為台灣產生很大影響力，尤其在美中貿易戰、疫情爆發後，都可以看到竹科半導體產業，不僅在關鍵時刻影響全世界對台灣的認識，更重要的是，不管是美國德國車用晶片，都需要透過外交系統和台積電商量，需要這些晶片。

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有人問他，為何此刻才提倡議，因為他就是在美中貿易戰與疫情後，凸顯竹竹城市、竹科對全世界的重要性，新竹是科技首都，卻縣市分治，兩個地方政府讓竹科很多企業發展受限，如果竹竹升格直轄市，就能讓科技、經濟巨人有更大舞台，讓台灣在國際上更有競爭力。

新竹縣市人口都在成長，卻沒有像樣的公共硬體建設，因為縣市分家，財政規模非常小。林智堅舉例，桃園一年總預算1200億，新竹縣市加起來不到500億，新竹市一年創稅1300億元、新竹縣創稅600億，加起來全國排名第五，還有兩個直轄市創稅比新竹市少，每年新竹縣市在統籌分配稅款分回來不到4趴，因此不管在國際戰略等各方面來說，竹竹升格有其急迫性。

林智堅舉例說，台積電最近在寶山要擴廠，開闢一條道路，要透過新竹縣府和市府的都市計畫變更，如果縣市是一個地方政府，對企業來說就能減少行政流程，升格後在環評都市計畫上都能自己決定。台積電蓋廠是和時間賽跑，兩個地方政府再加一個中央政府，行政效率是不夠快的。

林智堅說，希望大家站在國家發展、城市治理、市民縣民福祉上，如果覺得竹竹合併該做，那就新竹先行，未來苗栗部分還要知道縣民的想法，因為從民調或苗栗縣過去民代的立場，大家意見不同，他建議國民黨要放下政黨利益，讓新竹縣市早日升格直轄市，讓竹科在國際上更有競爭力。

當被問到縣長楊文科是否受到壓力一事，林智堅說楊文科第一時間表示認同，而竹縣市民調對竹竹合併有高達56趴民眾支持，他猜測楊文科可能有來自國民黨中央的壓力，以及地方上的派系壓力。

林智堅說，過去國民黨說合併案是為他量身訂做，但他要強調提修法的人不是他，他至始至終在楊文科提到升格之前，都沒有講過，他呼籲國民黨不要再用這樣方式阻撓大新竹升格。

林智堅說，明年剛好是縣市分家四十年，此刻是關鍵的時間點和契機，他提出合併案後縣市民多表支持，可說是郎有情、妹有意，他盼望大家祝福，至於其他不管彰化、嘉義、雲嘉等，因為台灣是民主國家，大家都可以提出自己的想法。

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