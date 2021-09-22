紅統內戰？張亞中稱92共識只能處理事務性問題 張顯耀生氣了

前國民黨立委張顯耀。（資料照）

2021/09/22 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉戰火愈演愈烈，孫文學校創辦人張亞中日前參與辯論時，公開指出「九二共識只能處理事務性問題，沒辦法結束兩岸敵對狀態，讓兩岸走向和平。」此言論引發國民黨前立委張顯耀在臉書狂噴此論述，並怒轟：「要直接簽訂和平協議，更是不可能的事。」

中天電視於18日舉辦國民黨主席辯論，當被提問到對「九二共識」的看法時，參選人張亞中提到，九二共識只能處理事務性問題，沒辦法結束兩岸敵對狀態，讓兩岸走向和平，並稱馬英九前總統8年，只讓事務性交流變豐富，但兩岸敵對狀態仍存在，和平協議幾乎不可能簽署。

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對此，前立委張顯耀指出，他感到相當驚訝，他認為張亞中並不了解，「九二共識」不只事務性的功能，甚至扮演著政治性、政策性甚至於處理兩岸各方面問題，連美方都曾表達過，九二共識在穩定台海局面上的重要性。

張顯耀也舉他曾在海基會擔任公職的經驗，指出海基會與海協會所簽訂的23項協議，從眾所周知的ECFA、到農漁業合作、醫藥合作、地震合作甚至於氣象合作，這麼廣泛性的合作性協議，都是基於九二共識互信基礎，怎麼能簡化、誤解其只有「事務性的功能。」這是不瞭解雙方互動。

張顯耀再轟張亞中，他認為兩岸問題不是在做作文比賽，用太隨性方式表達跟處理，不是一個很負責任的態度。甚至，若沒有九二共識，他不認為兩岸能夠順利再度恢復對話，如果兩岸政治定位問題不解決，要直接簽訂《和平協議》，更是不可能的事。

國民黨主席參選人張亞中。（資料照）

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