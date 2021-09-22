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    首頁　>　政治

    林右昌稱未來黨魁是柯文哲 江啟臣：若當選不必擔心柯和民眾黨

    國民黨黨主席江啟臣接受「POP搶先爆」專訪。（記者王藝菘攝）

    國民黨黨主席江啟臣接受「POP搶先爆」專訪。（記者王藝菘攝）

    2021/09/22 14:01

    〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨籍基隆市長林右昌認為，未來的國民黨主席會是台北市長柯文哲，競選連任的國民黨主席江啟臣下午受訪時表示，選他就不會發生這種狀況，國民黨已經走在正確的改革道路，如果他當選，就繼續延續改革，把過去累積的戰力發揮到最大，黨內不用擔心柯文哲與民眾黨的問題，倒是民進黨要擔心。

    對於另外2位國民黨主席候選人張亞中與朱立倫最近互相攻擊，江啟臣表市，黨內可以競爭，但不要鬥爭，他並意有所指說，呼籲團結不能只是用嘴巴喊，要真正有行動、能行動，要能證明給大家看，他過去參加台中市長黨內初選，就已經證明過能團結。

    有關朱立倫今日受訪時透露獲得前高雄市長韓國瑜加油打氣，江啟臣說，韓國瑜對大家都很好，過去幾天韓也有跟他通LINE，為了中華民國與台灣大家一起努力。

    媒體追問，2人是否談及選舉？江啟臣則說，選舉不需要談，大家都知道，心有靈犀，而且他們的共同目標就是國民黨要贏，韓也有給他加油打氣。

    此外，對於行政院長蘇貞昌批評最大在野黨的黨主席不敢罵中國，江啟臣反批蘇揆「不會駛船，嫌溪彎」，既然這樣，就換人來駛，不會當院長，就下台換人來當，「中國問題絕對不是蘇院長當院長才有的，為什麼其他人當院長就可以處理，為什麼民進黨就沒辦法處理？這是能力問題，不要扯東扯西，自己能力不好還要怪別人，這樣的院長實在是不適合再當了！」

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