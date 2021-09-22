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    AIT：11月初起所有外籍旅客入境須出示2劑疫苗接種證明

    接種疫苗示意圖。（記者羅沛德攝）

    接種疫苗示意圖。（記者羅沛德攝）

    2021/09/22 13:47

    〔記者呂伊萱／台北報導〕有關美國11月入境新規，美國在台協會（AIT）發言人鄧艾德今天表示，如同白宮於9月20日所做的宣布，自11月初起「所有外籍成年旅客」欲搭機前往美國，必須提供完整接種COVID-19疫苗的證明。

    白宮發言人莎琪（Jen Psaki）20日在媒體簡報會上表示，為避免外籍旅客攜帶COVID-19病毒入境，美國11月初將採取嚴格規定，要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。此項新規將取代先前針對特定國家的旅遊禁令，認可疫苗名單尚待討論，新制上路前會公布。換言之，新規上路後，台灣民眾無法再赴美打疫苗。

    AIT發言人鄧艾德今天說明，「如同白宮於9月20日所做的宣布，自11月初起所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。先前有關特定地理區域的旅客得根據目前的總統文告，取得國家利益豁免證明以前往美國的規定，將會在11月初終止。外籍成年旅客在搭乘赴美國際航班之前，都必須完整接種疫苗並出示證明。」

    外交部對此則說，據外交部掌握，美國擬調整入境措施的相關細節均尚未定案，外交部及駐美代表處將持續與美方保持聯繫，並密切注意相關發展，以提供國人有關入境美國的最新資訊。

    美國現行入境規定暫停中國、伊朗、印度、巴西、南非、英國、歐洲申根區等33國‎所有非公民進入美國，這些公民目前僅可透過取得國家利益豁免證明（NIE）以前往美國。

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