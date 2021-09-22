張亞中要求調查被控「紅統」、「亡黨」 國民黨選監會不予處理

國民黨主席候選人張亞中。（資料照）

2021/09/22 13:36

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨主席候選人張亞中日前主動建請調查他人指稱其為「紅統」、「亡黨」、「分裂」，國民黨中央選舉監察委員會召集人曾永權今日召集開會討論，最後中央選監會以與該會工作7項職掌無涉，並無職權調查為由，最後以不成案做處理。

據指出，雖然會中有某位選監委員認為張亞中提案與選監會職權有關，主張張亞中所要求調查事項，與候選人的資格有關，當初負責審查候選人資格的中央選監委員會，就應該再做釐清，但其他選監委員均認，候選人的論述與思想不在選監會的工作職掌。

請繼續往下閱讀...

黨內人士表示，張亞中以自請調查的方式，背後目的就是要讓中央選監委員會為他澄清「紅統」、「亡黨」、「分裂」等指控是否為事實，目的就是衝著指控他的朱立倫，但中央選監委員會顯然不願觸碰燙手山芋。

此外，中央選監委員會今日還確認25日開票後作業流程，由於選務單位主張當天還有黨代表選舉，由於牽涉特定身分的保障名額計算比較複雜，擔心當晚會計算不出來，因此黨主席與黨代表選舉結果要一併等到28日才會做正式確認。

國民黨中央選監委員會今日並重申，請各候選人務必遵守「主席選舉候選人競選公約」，及「端正選風實施要點」等相關競選規定，共同維護黨的形象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法