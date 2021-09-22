皮尤調查對聯合國印象 僅台灣「不喜歡」比例過半

皮尤研究中心（Pew Research Center）在聯合國總辯論開始前，發布一份民調報告。結果顯示，在今年接受調查的17國中，大多數民眾對聯合國抱持正面印象，以中位數而言，67%的人對聯合國表示贊同，持反對意見的中位數為29%。其中僅有台灣不喜歡聯合國的比例過半，多數人（57%）對聯合國表示不滿；另日本對聯合國的負面看法亦多於正面。（圖擷取自皮尤研究中心官網）

2021/09/22 11:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕皮尤研究中心（Pew Research Center）在聯合國總辯論開始前，發布一份民調報告。結果顯示，在今年接受調查的17國中，大多數民眾對聯合國抱持正面印象，以中位數而言，67%的人對聯合國表示贊同，持反對意見的中位數為29%。其中僅有台灣不喜歡聯合國的比例過半，多數人（57%）對聯合國表示不滿；另日本對聯合國的負面看法亦多於正面。

第76屆聯合國大會於21日至27日舉行總辯論，美國皮尤研究中心在總辯論開始前，於17日發布一份關於聯合國印象的民調報告，相關分析側重於公眾對聯合國的態度及其對全球氣候變遷的看法。

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報告指出，大多數人對聯合國看法是正面的，67%的公眾表示對聯合國持贊成態度，而持負面看法的中位數為29%。加拿大和美國對聯合國持積極態度，分別為71%和59%。調查中的9個歐洲國家，對聯合國持肯定態度比例均過半，希臘最低為50%，瑞典最高為84%。希臘有44%對聯合國持負面看法，是歐洲國家中比例最高。

報告也顯示，亞太區域公眾看法差異較大，但整體而言對聯合國印象還是偏向正面。在韓國、新加坡、紐西蘭和澳洲，約3分之2者對聯合國持積極態度。然而，在日本和台灣則不同，對聯合國看法正面者只有不到一半。日本對聯合國的正面看法在2020年達到歷史新低，僅29%，今年雖上升至41%，仍未過半，甚至仍低於負面印象比例45%。調查中只有台灣，大多數人（57%）對聯合國表示不滿，持積極態度者僅有32%。

報告表示，有13國在2020年和2021年均進行此項調查，約一半的國家對聯合國的贊成意見顯著增加。除了美國當地民調，報告採用今年3月12日至5月26日透過電話對16個發達經濟體成年人的全國代表性調查數據，包括加拿大、比利時、法國、德國、希臘、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典、英國、澳洲、日本、紐西蘭、新加坡、韓國和台灣。

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