中國禁釋迦蓮霧進口 蘇揆：為台灣最好農產品找最好出路

行政院長蘇貞昌今表示，中國用不符合國際貿易規範及習慣的運作方式，先前禁了鳳梨，現在又禁釋迦、蓮霧，非常不妥當，政府已經循相關程序，如果還是沒有結果，會循相關國際管道，也會從各方面來為台灣「最好的農產品，找最好的出路」。（記者塗建榮攝）

2021/09/22 09:36

〔記者吳書緯／台北報導〕中國海關總署上週六以台灣釋迦、蓮霧驗出太平洋臀紋粉介殼蟲為由，公告自20日起暫停進口。行政院長蘇貞昌今表示，中國用不符合國際貿易規範及習慣的運作方式，先前禁了鳳梨，現在又禁釋迦、蓮霧，非常不妥當，政府已經循相關程序，如果還是沒有結果，會循相關國際管道，也會從各方面來為台灣「最好的農產品，找最好的出路」。

立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告，並備質詢；蘇揆進入議場前，接受媒體聯訪，做出上述表示。

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媒體詢問此次中國禁釋迦、蓮霧，我政府是否比照上次鳳梨被中國禁止進口，採「鳳梨模式」拯救農民？蘇貞昌表示，台灣的水果非常的好，以國內內銷為主要，但是外銷大受歡迎，中國用不符合國際貿易規範及習慣的運作方式，突然之間禁止台灣水果，前有鳳梨，現在又來了釋迦、蓮霧，非常不妥當。

蘇揆指出，政府已經循相關程序，但如果還是沒有效果，自然會循相關的國際管道；蘇揆說，政府也積極的拓展外銷，也積極的比照鳳梨一樣，會為了更好的結果。

然而，蘇貞昌提到，政府過去就一直說，雞蛋不放在同一個籃子裡面，政府會從各方面，來為台灣最好的農產品，找最好的出路，讓農民都不受影響，也鼓勵國人同胞多多食用。

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