柯文哲酸辦吃鳳梨、釋迦活動是「義和團」 溫朗東抨擊回應

柯文哲酸民進黨說，民進黨都像義和團辦吃鳳梨、釋迦運動。要民進黨政府喊完口號後該做的還是要做。（資料照，記者黃明堂攝）

2021/09/21 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲針對中國抵制台灣鳳梨、釋迦等農產品問題提出建言，同時也不忘酸民進黨政府，「像義和團辦吃鳳梨、釋迦運動」。此番言論遭到政治評論家溫朗東抨擊，「那柯文哲施政下，1.4%店家使用的台北通，是甚麼團？」

柯文哲今天（21日）受訪時表示，簡易農產加工特別重要，如時下所見的鳳梨乾、鳳梨罐頭都是延長並提高其附加價值的作法。柯文哲說，「執政黨要做好風險管理，千萬別過度依賴中國」，也酸民進黨說，民進黨都像義和團辦吃鳳梨、釋迦運動。要民進黨政府喊完口號後該做的還是要做。

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對此溫朗東解讀柯文哲的「義和團」三字，「說支持台灣農產品的本土派都義和團啦，對付中國沒有科學方法的意思」。接著抨擊表示，「那柯文哲施政下，1.4%店家使用的台北通，是甚麼團？從龍頭變鱉三的悠遊卡又是甚麼團？口罩販賣機是甚麼團？廢鐵Obike是甚麼團？」

接著貼出《BBC》一則以「台灣鳳梨保衛戰：中國禁令下的危機與出口日本帶來的轉機」為標題的報導反駁，報導內容提到，今年台灣鳳梨在失去中國市場後並未遭遇致命性打擊， 因為台灣鳳梨第二、第三大出口地區的日本與香港進口量增長了數倍。

報導中表示，以日本為例，今年上半年，台灣鳳梨進口量同比增長了7倍多，達1萬7583公噸，進口額同比增長了近6.5倍，達到2246.8萬美元（約台幣6億2379萬元）。

報導中也採訪了深耕台灣農業多年的黍離策略顧問公司執行長焦鈞，焦鈞說：「你可以看到有一個新的市場取代了原本可以說是穩定的市場，這是一個正面的變化。」

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