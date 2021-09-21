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    高虹安唱「綠畜」挨轟竟反冤 旅美學者痛斥：假掰到不行！

    民眾黨立委高虹安日前高歌「塔綠班之歌」惹議。（資料照）

    民眾黨立委高虹安日前高歌「塔綠班之歌」惹議。（資料照）

    2021/09/21 21:45

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委高虹安日前高歌「塔綠班之歌」，歌詞提到「綠畜」兩字引發輿論；沒想到，高虹安並不認為自己失言，反而在臉書喊冤稱自己「被霸凌」。對此，旅美大學教授翁達瑞今天（21日）「解析」其貼文內容，譏「高虹安真的是曠世奇才，可寫出這篇『句句皆假掰』的貼文」。

    翁達瑞今晚在臉書直言，「多數人年幼時都唱過無傷大雅的歪歌。問題是，高虹安是國會議員，不是幼稚的小孩子。高虹安唱的也不是普通的歪歌，而是貼對手標籤的政治歪歌。」他又指出，高虹安不是傳統政治人物，「上屆立委大選，只因郭台銘的推薦，高虹安就列名民眾黨的不分區立委。更精確的講，高虹安能當上立委，只靠郭台銘這一票。」

    翁達瑞認為，根據政壇慣例，高虹安這種「一票立委」，通常也是「一屆立委」。為了躲避無法連任的宿命，高虹安仗著伶牙俐嘴到處搶聲量。重點是，高虹安問政假掰，受到批評時又死鴨子嘴硬。

    這次高虹安高歌「塔綠班之歌」引撻伐，事後又在臉書PO文辯駁，翁達瑞特別挑出當中幾句話來「解析」。其中高虹安卸責稱自己是「應主持人觀眾要求一起唱了一首歌，歌曲歌詞皆非我所創作，是直播時的臨時安排」，翁達瑞看了搖頭，「只能說高虹安沒主見，主持人要她吃狗大便，她也會照吃。身為立委的高虹安沒有法律知識，若槍擊案的兇手辯稱槍枝是別人製造的，法官不可能買單，只會加重其刑。高虹安把唱『政治歪歌』的責任，推給作詞的人，若不是無知，就是沒有肩膀。」

    此外，高虹安還反駁稱「一些人在檢討我唱歌時使出了洪荒之力，但檢討政府防疫，八百多人死亡時，怎麼沒看你們這麼大聲？」對此，翁達瑞痛斥，「高虹安這句假掰的話，只要一個簡單的例子就可戳破。假設高虹安酒駕被抓到，她也會指著警察鼻子大罵：『抓酒駕使出洪荒之力，怎麼沒看你們抓超速這麼認真！』假掰的高虹安連『一碼歸一碼』的道理都不懂！」

    翁達瑞直言，高虹安不知反省，還使出「都是別人的錯」這一招，且塔利班是個穆斯林的政治團體，今天她卻拿這個名稱的諧音當罵人的標籤，這是具有宗教偏見的歧視性行為，「若高虹安不同意民進黨的政策，可提出反駁，但不應貼對手『仇恨標籤』，醜化政治立場不同的民眾。最嚴重的是，高虹安不止貼人家塔綠班的標籤，還辱罵人家是綠色畜生！」

    最後翁達瑞表示，「我寫這麼多戳破高虹安的假掰，就是要大家認清這種『一票立委』，確保她也是『一屆立委』。納稅人的血汗錢不應供養這種「愛搶聲量又假掰」的立委。」

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