為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批民進黨搞得連蓮霧都賣不出去 張亞中：當選到中國設辦事處

    張亞中說，假如他當國民黨主席，最快時間就會到中國設辦事處，不像現在民進黨搞得連蓮霧都賣不出去，海基、海協會又斷掉。。（記者劉信德攝）

    張亞中說，假如他當國民黨主席，最快時間就會到中國設辦事處，不像現在民進黨搞得連蓮霧都賣不出去，海基、海協會又斷掉。。（記者劉信德攝）

    2021/09/21 20:36

    〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中今天早上接受廣播節目專訪時說，他是有理念論述的，可以把兩岸和平搞定，若當選黨主席會在最快時間到中國設辦事處。張亞中特別說，他經營的國民黨誠摯做服務，不會像「紅包本」一樣，幫這個忙50萬、那個忙要100萬，「我不會幹這種事」。

    被問到挺朱立倫的縣市長慢慢浮出檯面，變成有棄誰保誰的味道，張亞中說，棄保對自己同志太殘忍，人對不認識的會充滿害怕，他完全可以體諒。如果他當選黨主席，黨公職反而會更好選，因為他有理念論述，可以把兩岸和平搞定。

    張亞中說，假如他當黨主席，最快時間就會到中國設辦事處，不像現在民進黨搞得連蓮霧都賣不出去，海基、海協會又斷掉。如果在中國設辦事處，可以照顧多少台商，這些人在台灣又有多少親戚。

    張亞中強調，他經營的國民黨，一定是一個正派的中國國民黨，他舉例在北京、上海、重慶、廣州、武漢，找一些台商、台眷、台生比較多的地方，誠摯做服務。張說，他的國民黨幫忙，不會像「紅包本」一樣，幫著個忙50萬，那個忙要100萬，他不會幹這種事，而是會認真幫台商解決困難。

    至於被問到是否在美國設處？張亞中說，國民黨現在是在野，何必跑到華府去跟民進黨爭。國民黨在海外有很多優秀華僑，可以委託他們當國民黨駐美的聯絡辦事處，甚至有人已經私訊他，願意將美國莊園給國民黨用。他說，國民黨在美國可以不只有一個代表處，或許可以在50個州有50個辦事處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黨內熱戰撕裂黨？ 張亞中：應該問朱立倫
    2021/09/21 14:12

    黨內熱戰撕裂黨？ 張亞中：應該問朱立倫
    藍營選將憂影響選情 張亞中：只要國民黨招牌是加分保證不失利
    2021/09/21 13:41

    藍營選將憂影響選情 張亞中：只要國民黨招牌是加分保證不失利

    台積電實力撐房市科技人聚焦中科特定區
    當選會讓國民黨分裂？ 張亞中：民進黨怕爆我才到處放話
    2021/09/21 13:00

    當選會讓國民黨分裂？ 張亞中：民進黨怕爆我才到處放話
    縣市長挺朱操作棄保？ 張亞中心疼江啟臣︰以後怎麼選舉
    2021/09/21 11:48

    縣市長挺朱操作棄保？ 張亞中心疼江啟臣︰以後怎麼選舉
    朱立倫：明年要選舉的候選人都怕張亞中當選
    2021/09/21 11:26

    朱立倫：明年要選舉的候選人都怕張亞中當選
    簽和平備忘錄不怕中國毀約？ 張亞中神回：怕離婚就不結婚？
    2021/09/21 10:42

    簽和平備忘錄不怕中國毀約？ 張亞中神回：怕離婚就不結婚？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播