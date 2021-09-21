批民進黨搞得連蓮霧都賣不出去 張亞中：當選到中國設辦事處

張亞中說，假如他當國民黨主席，最快時間就會到中國設辦事處，不像現在民進黨搞得連蓮霧都賣不出去，海基、海協會又斷掉。。（記者劉信德攝）

2021/09/21 20:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中今天早上接受廣播節目專訪時說，他是有理念論述的，可以把兩岸和平搞定，若當選黨主席會在最快時間到中國設辦事處。張亞中特別說，他經營的國民黨誠摯做服務，不會像「紅包本」一樣，幫這個忙50萬、那個忙要100萬，「我不會幹這種事」。

被問到挺朱立倫的縣市長慢慢浮出檯面，變成有棄誰保誰的味道，張亞中說，棄保對自己同志太殘忍，人對不認識的會充滿害怕，他完全可以體諒。如果他當選黨主席，黨公職反而會更好選，因為他有理念論述，可以把兩岸和平搞定。

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張亞中說，假如他當黨主席，最快時間就會到中國設辦事處，不像現在民進黨搞得連蓮霧都賣不出去，海基、海協會又斷掉。如果在中國設辦事處，可以照顧多少台商，這些人在台灣又有多少親戚。

張亞中強調，他經營的國民黨，一定是一個正派的中國國民黨，他舉例在北京、上海、重慶、廣州、武漢，找一些台商、台眷、台生比較多的地方，誠摯做服務。張說，他的國民黨幫忙，不會像「紅包本」一樣，幫著個忙50萬，那個忙要100萬，他不會幹這種事，而是會認真幫台商解決困難。

至於被問到是否在美國設處？張亞中說，國民黨現在是在野，何必跑到華府去跟民進黨爭。國民黨在海外有很多優秀華僑，可以委託他們當國民黨駐美的聯絡辦事處，甚至有人已經私訊他，願意將美國莊園給國民黨用。他說，國民黨在美國可以不只有一個代表處，或許可以在50個州有50個辦事處。

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