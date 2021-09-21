終發現是仇恨言論？焦糖喊「我就塔綠班」 臉書：違反社群守則

焦糖哥哥發文喊「我就塔綠班」，結果貼文遭臉書隱藏。（擷取自臉書）

2021/09/21 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委高虹安和名嘴朱學恒等人高唱「塔綠班」之歌，引發議論；藝人「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書自稱「我就塔綠班」，反而遭到臉書宣布違反「社群守則」隱藏貼文。對此，陳嘉行忍不住問：「臉書你們終於發現這三個字是仇恨言論了吧？」

儘管台灣伊斯蘭協會先前已對「塔綠班」一詞表達不滿，但名嘴朱學恒及部分檯面上政治人物，仍不斷喊出此發源於PTT的詞語，以嘲諷綠營支持者。

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對此，藝人陳嘉行在臉書上表示「我就塔綠班」，沒想到貼文卻秒遭臉書刪除，並指他違反了《社群手則》中有關危險人物和組織的規定。

對此，陳嘉行PO文表示：「臉書你們終於發現這三個字是仇恨言論了吧？」他說，伊斯蘭協會早就公開譴責渲染這種傷害族群的標籤，但臉書審核人員卻視若無睹。「直到我們擁抱這種傷害族群與宗教信仰的惡質言論，不然就只會讓民眾黨、國民黨及統媒繼續傷害人」。

陳嘉行重申，他們根本不在乎被仇恨者貼上什麼標籤，「塔綠班」這個詞彙會指涉到「被貶損者以外」的群體與歷史，這類用語在文明社會根本不應該出現。結果在野黨跟特定媒體覺得這種仇恨言論很好玩，還可以寫成一首歌來唱，這完全是出於對受迫害群體的無知。

陳嘉行說，立場再怎麼不同，都不應該剝奪貶損對方的人格，這些強行冠上對方「非人化」的語彙（例如藍蛆、綠畜），在民主社會是極端危險的——法西斯主義興起時的特徵之一就是這種「非人化」的現象。

陳嘉行並質問台北市長柯文哲，「忘了當時你說圖博人自焚給中共帶來困擾，社會輿論是怎麽譴責你的，對吧？」陳嘉行表示，柯文哲身為民眾黨黨主席，是台灣國會第三大黨，結果民眾黨的不分區立委高虹安，一開口就是用「畜牲」攻擊立場不同的人。同時，伊斯蘭協會也公開譴責過這種行為，高虹安非但沒有收斂，還變本加厲傳唱，且不認為自己有傷害到任何人。

最後，陳嘉行質疑，「民眾黨一天到晚說自己超越藍綠，我倒是想問這種仇恨言論是人民想看到的新政治嗎？最後，我也希望這邊的朋友，我們不要用對方的方式參與公共討論，這麼low的方式應該譴責與捨棄」。

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