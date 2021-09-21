國民黨人當縣市長可讓水果銷中國？ 劉櫂豪批2018謊言

劉櫂豪回顧2018年縣長選舉，國民黨候選人和前總統馬英九都強調只有國民黨的人當選，台灣水果才能繼續出口，今證明中國打壓不分藍綠，國人應該不分藍綠合作，拓展內需市場和更多外銷國。（記者黃明堂翻攝）

2021/09/21 17:37

〔記者黃明堂／台東報導〕中國暫停台灣鳳梨釋迦進口，立委劉櫂豪回顧2018年縣長選舉，國民黨候選人和前總統馬英九都強調只有國民黨的人當選，台灣水果才能繼續出口，今證明中國打壓不分藍綠，國人應該不分藍綠合作，拓展內需市場和更多外銷國。

立委劉櫂豪今天表示，中國接二連三政治性打壓台灣水果，這次又以片面扭曲方式阻止鳳梨釋迦出口到中國，完全違反自由貿易。

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他說，他說，2018國民黨候選人和前總統馬英九都強調只有國民黨的人當選，台灣水果才能繼續出口中國，但顯然中國打壓不分藍綠，以政治性手段看待台灣水果，國人應該不分藍綠合作，拓展內需市場和更多外銷國。

他說，2018年，他推動鳳梨釋迦冷凍銷往日本，目前政府已著手拓展其他國家市場，提供更寬廣的外銷通路，避免集中單一的中國市場。

他說，中國打壓鳳梨釋迦後，很多國內企業或個人表達願意採購支持，內需市場也可擴大。

劉櫂豪說，中國以政治性手段打壓力台灣水果，從鳳梨到如今的釋迦和蓮霧，今後希望台灣水果出口盡量避免單一市場如中國，好讓讓台灣農業有更積極的發展方向，呼籲政府加快腳步，在自由貿易架構下讓台灣水果有更寬廣出路。

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