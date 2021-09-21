中國封殺台灣蓮霧 陳其邁：多管齊下穩定價格

高雄蓮霧產量佔全台12%，僅1成外銷，中國突然宣布暫停台灣蓮霧與釋迦輸入，高雄市長陳其邁今天表示，市府將透過各大通路商等多管齊下，穩定高雄蓮霧價格、分攤風險。（高市農業局提供）

2021/09/21 17:25

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天下午主持公車式小黃路竹及阿蓮區通車典禮表示，中國突然宣布暫停台灣蓮霧與釋迦輸入，這種片面、違反WTO的規定，是極不友善的做法，高雄蓮霧產量佔全台12%，市府將透過各大通路商、電商平台和既有出口通路，一併打開中國以外的國際市場，穩定高雄蓮霧價格、分攤風險，相信中國的禁口令，對高雄蓮霧衝擊不大。

陳其邁受訪時表示，高雄蓮霧產量佔全台12%，其中，又以六龜地區為主，主要產季在11、12月，針對中國突然宣布暫停台灣蓮霧與釋迦輸入，他批評中國這種片面違反WTO的規定，是極不友善的做法，高雄農民受到這樣衝擊，市府會全力幫助農民，讓蓮霧價格保持穩定，也能夠分攤風險。

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陳其邁說，市府將透過各大通路商、高雄首選平台和六龜農會購物平台結合電商平台，另一方面日本、新加坡、加拿大現有的包含玉荷包等既有通路，再搭配蓮霧，一併打開中國以外的國際市場，相信中國的禁口令，對高雄蓮霧衝擊不大。

高市農業局指出，全國蓮霧種植面積3166公頃，其中，高雄種植面積405公頃，佔12%，主要分布在六龜地區，其它區域屬於零星種植，1年產量約5700噸，主要以內銷為主，佔比9成，其餘1成才是外銷，目前非高雄蓮霧產季，六龜蓮霧上週農產批發市場拍賣價格達110元/公斤。

農業局長張清榮局表示，高市長期推展與經營農產品外銷日本、新加坡、加拿大等國際市場，高雄首選香蕉、芭樂、蜜棗與玉荷包荔枝都已深耕國際市場，今年3月起鳳梨外銷中國受阻，農業局持續輔導農會與合作社分散貿易風險，順勢擴大與加強日本、新加坡合作，並輔導蓮霧分散中國以外的其他國家，新加坡和加拿大兩大市場已是高市蓮霧的重要外銷市場。

陳其邁特別指示需擴大國內行銷，以保障農民收益，農業局將於今年蓮霧盛產期11、12月份，於國內百貨公司與大型連鎖購物等通路進行合作推廣，並於高雄首選電商平台與六龜農會電子商城上架蓮霧禮盒，高市府將配合中央擬定完整產銷措施，穩定蓮霧價格。

高雄蓮霧產地以六龜地區為主，主要產季在11、12月。（高市農業局提供）

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