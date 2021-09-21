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    新黨魁未出爐先釀風暴 國民黨行管會主委邱大展請辭

    行管會主委邱大展（見圖）已請辭，國民黨秘書長李乾龍證實邱已遞出辭呈，但尚未准許。（資料照）

    行管會主委邱大展（見圖）已請辭，國民黨秘書長李乾龍證實邱已遞出辭呈，但尚未准許。（資料照）

    2021/09/21 16:12

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉25日投票，在新黨魁人選尚未出爐前，黨中央就先釀茶壺風暴，據傳行管會主委邱大展已遞出辭呈請辭，國民黨秘書長李乾龍證實邱已遞出辭呈，但尚未准許，並指出行管會主委已有備案人選，可由現任副主委江美桃接任。

    國民黨主席選舉本週六就要投票，新黨魁即將出爐，目前屬於看守狀態的國民黨中央卻傳出，邱大展因為黨主席候選人張亞中所引起的「3張本票」事件而請辭行管會主委職務，辭呈已經送到了李乾龍桌上。

    李乾龍今受訪時證實，邱大展已經遞出辭呈，但還未正式批准，目前邱大展是處於請假狀態，偶爾還是會到中央黨部﹔但因為新黨魁已快出爐，未來新主席上任，很多人也會職務調動「包括我也是」，在這節骨眼，希望不要節外生枝。

    李乾龍也說，國民黨被民進黨打壓的山窮水盡，持家不易，邱大展壓力很大，說要辭職已經講了1年多了，只是黨中央一直慰留，現在已經物色到行管會主委的新人選，江美桃已經擔任行管會副主委1、2個月，可代理相關業務。

    李乾龍表示，「3張本票」事件發生後，邱大展認為必須跟社會大眾交代清楚，在前主席洪秀柱說明原委後，邱就上公文說明，公文中還有邱與張亞中的LINE往來訊息。

    李乾龍指出，既然洪秀柱已經說明原委，黨中央就不用特別開記者會，所以他就裁示請行管會跟文傳會發新聞稿說明，「3張本票」事件與邱大展請辭無關。

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