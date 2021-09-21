高虹安唱「塔綠班」、柯P得意賺聲量 簡舒培譏：可與張亞中相抗衡

台灣民眾黨立委高虹安高唱「塔綠班」之歌，不僅惹網友砲轟，也被學者直批不恰當、黨主席柯文哲應道歉。（翻攝簡舒培臉書）

2021/09/21 15:37

〔記者鄭名翔／台北報導〕台灣民眾黨立委高虹安高唱「塔綠班」之歌，不僅惹網友砲轟，也被學者直批不恰當、黨主席柯文哲應道歉；但柯文哲今卻得意笑稱感謝高虹安衝高網路聲量，令北市議員簡舒培怒批，將塔利班諧音當玩笑消費、忽視背後的歷史意義與傷痛，只追求政治利益「一時爽」，譏嘲當前能與國民黨主席候選人張亞中聲量相抗衡者當屬柯文哲、高虹安。

柯文哲過去受訪就曾將塔綠班掛嘴邊，高虹安又跟風名嘴朱學恆大唱塔綠班之歌，不僅令網友痛批，加拿大約克大學副教授沈榮欽也舉過去國內不當使用納粹爭議引發以色列、猶太人抗議為例，質疑高虹安跟唱「綠畜塔綠班」是思想與品德落伍、與過去的納粹爭議無異，呼籲黨主席柯文哲應為黨內不分區委員失當言行道歉。

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但柯文哲今早被問及此事時，竟還笑道合不攏嘴，得意認為唱歌原僅是小事，但被外界「小題大作」反而讓大家都知道「塔綠班」，更感謝高虹安協助衝高網路聲量。

簡舒培怒批，將塔利班諧音作為玩笑，無視阿富汗當前局勢、美國九一一事件受害家屬的痛苦，不僅毫無文化，更踐踏名詞背後意義與歷史傷痛作為爭取自身政治利益、換取一時爽的低俗言論，政治人物失言當知檢討進步，但柯文哲竟還樂此不疲、得意賺得聲量，譏諷當前能與國民黨主席候選人張亞中聲量相抗衡者當屬柯文哲、高虹安。

簡舒培更直指，過去柯文哲口稱政治不分藍綠、應理性監督，但卻拿惡劣言語、低俗謾罵進行訕笑、批評，對台灣社會造成負面影響，而高虹安作為國會的立委，竟也跟風名嘴做出失當言行，實是一丘之貉，轟「白色比藍綠更沒水準。」

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