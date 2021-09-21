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    當選會讓國民黨分裂？ 張亞中：民進黨怕爆我才到處放話

    國民黨主席候選人張亞中。（記者劉信德攝）

    國民黨主席候選人張亞中。（記者劉信德攝）

    2021/09/21 13:00

    〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨主席選舉演變為「朱張對決」，名嘴與部分政治人物表示張亞中當選恐造成國民黨分裂。對此，張亞中指出，民進黨因為怕他怕得要死，所以才到處放話，「如果我真的這麼弱，民進黨一定想辦法讓我當選，然後一棒打死，這是常識，但是有嗎？」張亞中敦促國民黨支持者，不要被民進黨給呼攏。

    對於黨內颳起「張亞中炫風」，國民黨許多黨公職憂心忡忡，不但青壯派聲量之王羅智強出來「直言」遭砲轟，許多縣市長也都公開表態挺朱，一方面擔心張亞中當選黨主席，可能不利明年縣市長選舉；另一方面也有部分聲音擔憂，張亞中當選恐讓國民黨分裂，讓民眾黨得利。

    對此，張亞中正面迎擊，他表示不敢說黨內完全沒有人這樣想，但對於他當選國民黨就會分裂的說法，他痛斥這是競爭對手與民進黨所創造的謠言，尤其是民進黨。張亞中強調自己是民進黨最難纏、最強勁的對手，「民進黨整個嚇到」，非常希望不要讓他當選才會放這種話。

    張亞中首先強調自己驍勇善戰，可以跟民進黨對決；再者，他表示自己有完整的思想論述，可以將國民黨打造得非常好；最後他重申，許多非黨員網友都認同其理念，代表他可以讓國民黨得到尊重，對黨的形象有正面幫助，對選舉當然也更方便。

    張亞中強調，他若把兩岸「和平備忘錄」簽回來，民進黨所有的論述根基從此都沒了，是台獨整個瓦解的開始，所以民進黨才會想盡辦法阻止他當選黨主席。他表示，民進黨怕他怕得要死，才會天天在綠營節目說，他選上國民黨就分裂了，要製造這種假象。

    張亞中分析，如果他這麼弱，民進黨一定想辦法讓他當選，一定趕快講他好話，讓他當選後可以一棒打死，這是大家都有的常識。而從這幾天所有鋪天蓋地的民進黨節目裡面，都是講「張選上了國民黨會亡啦」、「人會跑掉」等等講一大堆，這是不可能的，希望國民黨的朋友不要被民進黨給呼攏了。

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