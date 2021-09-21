痛批兩蔣卻不拆蔣介石銅像？ 游錫堃這樣表示

立法院長游錫堃。（資料照）

2021/09/21 11:46

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院民主議政園區一座蔣介石銅像迄今未處理，形同「院長重批蔣介石，蔣公銅像仍挺立」的情況；對此，游錫堃近日接受本報專訪時表示，就任院長後就「多少有處理」，目前促轉會與台中市政府文資局正在溝通，有結果後，立法院將會做適當處理，若銅像最終無法拆除，將會在銅像旁放上過去蔣介石獨裁事蹟介紹，以及親批死刑公文等作為教育解說。

立法院長游錫堃日前在《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》新書發表會提到，「當年兩蔣政權對付組黨人士的力道，比起日本政府及現在的中共在香港迫害民主人士都是更殘酷」，意外引發國民黨主席候選人朱立倫批評「滿嘴道學假慈悲」。

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不過，立法院民主議政園區內，位於過去台灣省議會議場前方，仍有一座蔣介石銅像仍未處置，而游錫堃就任院長已一年半載；針對蔣介石銅像問題，游錫堃說，擔任院長後有和立法院秘書長林志嘉商量，「多少有處理」，然而銅像目前的狀況是由促轉會與台中市政府文資局溝通中，待促轉會與地方政府文資單位認定後，立法院就可做適當處理。

據了解，若銅像被認定為不屬於文化資產，將會拆除；然而銅像被認定為屬於文化資產，需要被保存，游錫堃也透露了未來的處置方式，將比照促轉會近期公布中正紀念堂的轉型方案，將在銅像旁邊放上蔣介石過往獨裁事蹟的介紹，作為教育解說。

作為民進黨黨內派系「正常國家促進會」的創辦人，游錫堃表示，自2015年底交棒後，就未參與派系運作；不過對於如何促進國家正常化，游錫堃表示，2007年時有人說台灣有「國際關係、憲政體制、國家認同、社會公義、政黨競爭」五大不正常，很多東西都是需要點滴累積。

游錫堃舉例，例如國家認同，根據政大選研中心的調查，1992年時只有17％的人認為自己是台灣人，現在已達到63％，而認同自己是中國人的比例由近26％下降為2.7％，這是不斷演化的過程。

針對正名議題，游錫堃說，他會跟獨派解釋，若中華民國改成台灣，內涵不改的話，都還是中原主流思想，「就像游錫堃名字改名為蘇貞昌，我就變蘇貞昌？不是嘛」。因此他在擔任宜蘭縣長時，推動文化立縣，以台灣主體思考的觀點，推動建設宜蘭傳藝園區等建設。

立法院民主議政園區的蔣介石銅像，目前仍矗立於園區內。（翻攝自立法院議政博物館官網）

立法院民主議政園區仍有一座蔣介石銅像仍未拆除，就位在過往台灣省議會的議場正前方。（翻攝自立法院議政博物館官網）

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