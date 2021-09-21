中國智庫稱052D軍艦貼近台灣監控美艦 軍方：不排除是認知作戰

中國智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」在微博發佈訊息及衛星監控影像聲稱，美艦貝瑞號17日通過台灣海峽期間，共軍1艘052D型驅逐艦監控美艦的位置，是在美艦與台灣之間的海域，暗示中國軍艦是採取在中線以東丶貼近台灣的方式，拉高共軍行動態勢。（圖：取自「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」微博）

2021/09/21 10:45

〔記者羅添斌／台北報導〕美國伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」17日深夜丶18日清晨期間，航經台灣海峽由北向南行駛，引發中國當局跳腳，解放軍東部戰區並組織兵力，對美艦航經台海期間全程跟監警戒，中國智庫更發佈衛星監控影像聲稱，中國1艘052D型驅逐艦監控美艦的位置，是在美艦與台灣之間的海域，暗示中國軍艦是採取在中線以東丶貼近台灣的方式，拉高共軍行動態勢。

國防部今天對此表示，台海周邊海、空域狀況，國軍都有嚴密的掌握及因應措施，目前狀況正常。

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軍方相關人士則指出，中國智庫（SCS）發佈在微博上的衛星影像資訊，真實性還待查證，捉排除是認知作戰的一種型式，但只要有中國軍艦出現在台灣海峽海域，海軍都會派出軍艦在適當位置加以監控警戒，有效維護我國海疆安全。

美國海軍第七艦隊是在18日凌晨公布，伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」依據國際法經公海例行通過台灣海峽，表明了美國對自由開放的印太地區承諾。第七艦隊表示，貝瑞號通過台海，表明了美國對自由開放的印太地區承諾，美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。這也是美國總統拜登今年1月上任後，美國軍艦第9度公開通過台灣海峽。

共軍東部戰區發言人施毅則在18日表示，共軍全程跟監警戒，並批評美國是台海和平穩定破壞者、風險製造者。共軍17日也出動海空兵力，在台灣西南海域實施聯合警巡和實戰化演練，並指將根據台海情勢和「維護國家主權安全」需要，常態組織。

根據中國智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」在微博發佈訊息及衛星監控影像指出，在美國海軍貝瑞號在17日自北向南穿越台灣海峽期間，Planet衛星影像顯示，在美艦東南、靠近台灣一側海域，發現有1艘中國海軍052D型逐艦，正在跟踪警戒。 ​這篇微博訊息的標題還寫著：​​「中國海軍驅逐艦横在美艦和台灣島之間」。

052D型飛彈驅逐艦排水量達到7500噸，目前有20艘服役中丶2艘將在今年底服役，另有3艘試航中，是解放軍建造數量最多的一型飛彈驅逐艦，具有較強的區域防空和對海作戰能力，也是解放軍海軍部隊的主力。

中國智庫在微博發佈訊息宣稱，「中國海軍驅逐艦横在美艦和台灣島之間」。（圖：取自「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」微博）

美國海軍驅逐艦貝瑞號17日通過台灣海峽。（取自第七艦隊官網）

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