近年首見 東帝汶媒體刊支持台灣入聯專文
〔中央社〕中華民國駐印尼代表陳忠投書帝汶郵報指出，聯合國因中國壓力而排除台灣，不符政治現實，也違背其基本原則，呼籲聯合國納入台灣。這是東帝汶的媒體近年首次刊登支持台灣入聯的專文。
聯合國大會21日登場，帝汶郵報（Timor Post）18日大幅刊登陳忠的印尼文投書全文，標題是「台灣是世界的良善力量，聯合國應該接納這位可貴的好夥伴」。印尼曾統治東帝汶約25年，印尼文仍為當地廣泛使用。
請繼續往下閱讀...
兼理東帝汶的駐印尼台北經濟貿易代表處接受中央社訪問指出，帝汶郵報是東帝汶的第二大報，這是近年來東帝汶媒體首次刊出代表處的聯合國案投書。
代表處指出，帝汶郵報時常針砭時弊，對東帝汶政府、政策提出建言，這次刊登代表處的聯合國案投書，除贊同專文論點、支持台灣參與聯合國外，也在提醒東帝汶執政當局，勿忘爭取獨立建國的初衷，必須支持及維繫自由與民主等普世價值。
陳忠的專文從法理與現實面說明聯合國應接納台灣的理由。他指出，在中華人民共和國的無理阻撓下，聯合國及其專門機構持續援引1971年聯合國大會第2758號決議，作為排除台灣參與的法律依據，並杜撰「台灣是中國一部分」的謊言。
陳忠說，中國將該決議與其「一中原則」劃上等號，將其政治立場強加於聯合國。實際上，該決議只處理中國在聯合國的代表權，並未提及中國所稱對台灣擁有主權，也未授權中國在聯合國體系代表台灣，這項決議不符現實，國際社會不應引用。
專文指出，聯合國全面封殺台灣政府官員以及民間人士，持台灣護照不能進聯合國參訪或出席會議，台灣媒體也無法進聯合國採訪，這些歧視性作法，嚴重違悖聯合國設立時所強調的普遍性、尊重人權等基本原則。
陳忠表示，台灣過去60年持續向全球夥伴國家提供援助，近年致力與其他國家合作對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及促進經濟復甦。他呼籲各界支持台灣入聯，讓台灣正式與國際接軌，共同推動聯合國倡議的永續發展目標。
東帝汶原為葡萄牙殖民地，1975年獨立後，印尼出兵入侵，強行統治約25年。東帝汶1999年通過獨立公投，直到2002年才正式獨立，加入聯合國。
東帝汶的發展極仰賴外援，根據援助透明入口網站（Aid Transparency Portal），外援主要來自澳洲、日本、歐盟、美國、葡萄牙及亞洲開發銀行等國際組織。東帝汶2017年加入中國的「一帶一路」，中國協助興建高速公路、國家電網、港口、油氣開採等，東帝汶在基礎建設方面對中國的依賴加深。