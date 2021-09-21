近年首見 東帝汶媒體刊支持台灣入聯專文

東帝汶第二大報帝汶郵報18日在言論版刊登中華民國駐印尼代表陳忠呼籲國際支持台灣加入聯合國的投書，是東帝汶媒體近年首次刊登代表處的聯合國案投書。（中央社）

2021/09/21 11:03

〔中央社〕中華民國駐印尼代表陳忠投書帝汶郵報指出，聯合國因中國壓力而排除台灣，不符政治現實，也違背其基本原則，呼籲聯合國納入台灣。這是東帝汶的媒體近年首次刊登支持台灣入聯的專文。

聯合國大會21日登場，帝汶郵報（Timor Post）18日大幅刊登陳忠的印尼文投書全文，標題是「台灣是世界的良善力量，聯合國應該接納這位可貴的好夥伴」。印尼曾統治東帝汶約25年，印尼文仍為當地廣泛使用。

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兼理東帝汶的駐印尼台北經濟貿易代表處接受中央社訪問指出，帝汶郵報是東帝汶的第二大報，這是近年來東帝汶媒體首次刊出代表處的聯合國案投書。

代表處指出，帝汶郵報時常針砭時弊，對東帝汶政府、政策提出建言，這次刊登代表處的聯合國案投書，除贊同專文論點、支持台灣參與聯合國外，也在提醒東帝汶執政當局，勿忘爭取獨立建國的初衷，必須支持及維繫自由與民主等普世價值。

陳忠的專文從法理與現實面說明聯合國應接納台灣的理由。他指出，在中華人民共和國的無理阻撓下，聯合國及其專門機構持續援引1971年聯合國大會第2758號決議，作為排除台灣參與的法律依據，並杜撰「台灣是中國一部分」的謊言。

陳忠說，中國將該決議與其「一中原則」劃上等號，將其政治立場強加於聯合國。實際上，該決議只處理中國在聯合國的代表權，並未提及中國所稱對台灣擁有主權，也未授權中國在聯合國體系代表台灣，這項決議不符現實，國際社會不應引用。

專文指出，聯合國全面封殺台灣政府官員以及民間人士，持台灣護照不能進聯合國參訪或出席會議，台灣媒體也無法進聯合國採訪，這些歧視性作法，嚴重違悖聯合國設立時所強調的普遍性、尊重人權等基本原則。

陳忠表示，台灣過去60年持續向全球夥伴國家提供援助，近年致力與其他國家合作對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及促進經濟復甦。他呼籲各界支持台灣入聯，讓台灣正式與國際接軌，共同推動聯合國倡議的永續發展目標。

東帝汶原為葡萄牙殖民地，1975年獨立後，印尼出兵入侵，強行統治約25年。東帝汶1999年通過獨立公投，直到2002年才正式獨立，加入聯合國。

東帝汶的發展極仰賴外援，根據援助透明入口網站（Aid Transparency Portal），外援主要來自澳洲、日本、歐盟、美國、葡萄牙及亞洲開發銀行等國際組織。東帝汶2017年加入中國的「一帶一路」，中國協助興建高速公路、國家電網、港口、油氣開採等，東帝汶在基礎建設方面對中國的依賴加深。

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