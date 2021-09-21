簽和平備忘錄不怕中國毀約？ 張亞中神回：怕離婚就不結婚？

國民黨主席候選人張亞中21日一早接受廣播節目專訪。 （記者劉信德攝）

2021/09/21 10:42

〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中參選政見，其中之一就是選上後要簽兩岸「和平備忘錄」，今早張上廣播節目時，被主持人問到若簽了以後中國不算數怎麼辦，張亞中則妙回「怕被毀約就不簽，那可能會離婚就不結婚嗎？」張亞中強調，簽署兩岸「和平備忘錄」是要解決眼前敵對狀態，至於統不統一，以後的事應該先擺一邊。

張亞中今早接受主持人黃暐瀚訪問時，大談兩岸「和平備忘錄」，黃提到許多人也擔心，若簽了備忘錄以後但中國不算數怎麼辦。張亞中笑著說，法國總統戴高樂講過「所有的條約都跟玫瑰花一樣是很容易凋謝的」，網友講的他完全同意，就結了婚也不表示不會離婚，跟別人簽了合約也會被撕毀。

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但張亞中強調，合約要長久，簽的時候就要相互平等、快快樂樂，不要一個以上對下強迫別人簽，這個走不久。而在簽完之後，也要好好地維護關係，就跟婚姻一樣，結了婚還要共同維護。張表示，他的看法是一層一層走下去，並不能因為怕被毀約就不簽，「那會離婚就不結婚嗎」，這個邏輯是不通的。

張亞中重申，現階段兩岸是敵對的，簽了備忘錄讓台商在中國好做事情，讓學生兩岸交流可以變密切，讓台灣經濟變很好，不會再有蓮霧芭樂的事情，對台灣有什麼不好嗎？後來的事情後來再解決。

張亞中說有人擔心是不是要統一，他則強調以後的事情可以擺一邊，先把兩岸敵對解決後走向和平，他必須先要提出方案；而至於能不能永遠下去，他則表示「沒有東西是能永遠下去的。」

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