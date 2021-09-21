遭指補助全美台聯年會 僑委會：絕非事實

在美國有「全美台灣同鄉會」（全美會）和「全美台灣同鄉聯誼會」，兩者名稱相似，但實際上完全不同。全美會日前發布聲明，強調「要聯誼可以，拿台灣當擋箭牌不行。冒牌貨走開！」（取自全美會臉書）

2021/09/21 10:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕關於有旅美學者指稱「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」經費來自僑委會，僑委會今鄭重澄清，相關敘述與事實不符，僑委會並未補助「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，也沒有提供與會人員食、宿及機票補助。

前高雄市長韓國瑜日前赴美參加「全美台灣同鄉聯誼會」演講，言談間不斷斥責民進黨當局。對於有旅美學者指稱「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」經費來自僑委會，僑委會今天發布聲明鄭重澄清，相關敘述與事實不符，僑委會並未補助「全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會」，也沒有提供與會人員食、宿及機票補助。

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僑委會強調，僑務工作旨在凝聚僑界力量，超越黨派、團結和諧，爭取友我僑界對台灣的支持，相關工作計畫和預算執行均接受立法院審查監督，尚請各界理解及支持。

事實上，在美國有「全美台灣同鄉會」和「全美台灣同鄉聯誼會」，兩者名稱相似，但實際上完全不同。

全美各地在60年代陸續開始組織「台灣同鄉會」（Formosan Club of America），在1970年成立「全美台灣同鄉會」（全美會），英文改為Taiwanese Association of America。「全美台灣同鄉聯誼會」則比全美會晚了7年才成立，卻使用相近名稱和LOGO，長期以來對外界造成混淆。

全美會日前發布聲明，強調「要聯誼可以，拿台灣當擋箭牌不行。冒牌貨走開！」全美會強調，正牌的「台灣同鄉會」的宗旨包括加強對台灣社會民主化之認同與參與，及宣揚及延續台灣文化、倡導台灣人自主意識。「台灣同鄉會」避免青天白日滿地紅的意象符碼，且不會邀請友中人士，也不稱「陸」，因並不符合台灣和美國的價值觀。「台灣同鄉會」認同「台灣是台灣人的台灣」。

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