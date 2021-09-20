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    「綠營怕張亞中」是笑話！ 梁文傑：若當選代表藍營徹底放棄選舉

    張亞中（見圖）日前受訪表示，他是民進黨最害怕的政治對手，民進黨最害怕他當選國民黨主席。（資料照）

    張亞中（見圖）日前受訪表示，他是民進黨最害怕的政治對手，民進黨最害怕他當選國民黨主席。（資料照）

    2021/09/20 20:45

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉進入倒數，對於傳出黨員擔心孫文學校總校長張亞中當選會有亡黨感，張亞中18日表示，他是民進黨最害怕的政治對手。對此，民進黨台北市議員梁文傑表示，若張亞中當選，從選舉上對民進黨來說是一件很開心的事，「說民進黨怕張亞中，那是笑話，如果張亞中當選代表國民黨專心和中共謀統，在台當第五縱隊」。

    張亞中18日接受媒體聯訪，媒體詢問，對於外界傳出黨員擔心他當選後會有亡黨感，如何加強溝通避免黨員跳船潮？張亞中表示，民進黨最會製造這種謠言，他從綠營媒體聽到這種話覺得非常可笑，稍微有理性和良知就知道，他是民進黨最害怕的政治對手，民進黨今天會製造這樣的謠言，就是最害怕他當選。

    對此，梁文傑在臉書表示，說實在如果張亞中當選國民黨黨主席，在選舉的角度上對民進黨來說「實在太開心了」，但要說民進黨害怕張亞中，他則不以為然直言「那是笑話」。

    梁文傑說，目前形勢很明確，如果張亞中當選，那就代表國民黨這個政黨徹底放棄在選舉上能夠贏回政權，這個政黨只有一條路，就是放棄選舉路線，從此以體制外政黨自居，「專心和中共謀統，在台當第五縱隊」。

    梁文傑指出，這種政黨在歷史上有不少，譬如希特勒時代，奧地利、捷克、波蘭就有不少這種以德國納綷唯命是從的政黨，「論選舉那是沒門，但在國內搞破壞卻很專精。最後也讓希特勒出手兼併時兵不血刃」。

    梁文傑認為，若要拚選舉，民進黨歡迎張亞中當選國民黨主席；但張亞中當選會造成鬥爭性質的改變，「以前是和國民黨拚選舉，以後也許就不是了」。

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