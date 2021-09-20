為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    釋迦、蓮霧銷中斷路 農委會曝對策

    中國突然宣布停止台灣番荔枝（釋迦）、蓮霧進口；台灣釋迦銷往中國的品種全部都是鳳梨釋迦，目前尚未到產季，仍在樹上掛果成長中。（資料照，記者黃明堂攝）

    中國突然宣布停止台灣番荔枝（釋迦）、蓮霧進口；台灣釋迦銷往中國的品種全部都是鳳梨釋迦，目前尚未到產季，仍在樹上掛果成長中。（資料照，記者黃明堂攝）

    2021/09/20 19:43

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中國海關以檢驗出有「太平洋臀紋粉介殼蟲（大洋臀紋粉蚧Planococcus minor）」為由，今（20日）起停止台灣釋迦與蓮霧輸入；釋迦、蓮霧銷中佔整體外銷量均超過95%，重挫我國果農士氣。對此，農委會宣布祭出10億元預算救市，22日將由副主委陳駿季率隊赴產地，當面與縣市政府、農民團體、外銷及加工業者座談。陳駿季指出，除透過產期調節控制產量，內銷多管齊下，外銷部分也會精準設計不同級距的獎勵措施，並限制門檻確保外銷品質。

    陳駿季指出，農委會今年因應鳳梨事件推出優惠補助鼓外銷，然而為搶獎勵與補助，原本不做農產外銷的貿易商，都來「軋一腳」，因採收品質不佳、儲運方式不慎，外銷至新加坡、日本、加拿大等國家後，出現「黑心鳳梨事件」重創台灣水果形象。

    陳駿季說，此次將對外銷設定門檻，必須有從事農產貿易經驗，「不能賣襪子的貿易商也跑來賣水果」，才能確保外銷品質，此外，針對外銷獎勵也將更精準的計算，設計不同級距獎勵，鼓勵外銷，詳細方案最快本周就會對外說明。

    針對時代力量立委認為農委會規劃投入10億元救市「治標之餘尚需治本」，擔負研發重責的全國各農改場每年預算合計僅15億元，研究經費更連年下降，應讓農改場應回歸研究專業，不再只是配合政策展現短期成效。陳駿季也回應，政府預算有不同科目與編列，近年在諸多立委協助下，讓研究單位的設施設備得以改善，提升農業試驗研究量能，此次10億元經費未來可能會動用行政院第二預備金，不會挪用研究資源與預算。

    陳駿季表示，此次事件長期會有相關的體質改善，眼前釋迦正值開花期，有機會透過疏果等方式調節產期，避免產量過多影響價格，短期會先透過國內電商、企業等平台銷售，此外台東場已有成熟的釋迦冷凍技術，作為外銷基礎，多管齊下確保農民權益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》釋迦含豐富維生素C 營養師：成人一天建議量1/3顆
    2021/09/20 18:47

    健康網》釋迦含豐富維生素C 營養師：成人一天建議量1/3顆
    小英刺激中國自爽？謝志偉神解 讚「趙力貴」藏玄機
    2021/09/20 18:20

    小英刺激中國自爽？謝志偉神解 讚「趙力貴」藏玄機

    數位五倍券綁聯邦 享最高2700元回饋
    中國禁台農產品 時力：訴諸世貿、檢討外銷、解決研發
    2021/09/20 14:18

    中國禁台農產品 時力：訴諸世貿、檢討外銷、解決研發
    中國禁台灣蓮霧、釋迦 蔡英文嚴厲譴責：突襲非為正常貿易考量
    2021/09/19 20:24

    中國禁台灣蓮霧、釋迦 蔡英文嚴厲譴責：突襲非為正常貿易考量
    中國禁台灣蓮霧、釋迦 學者：政治凌駕專業！
    2021/09/19 18:59

    中國禁台灣蓮霧、釋迦 學者：政治凌駕專業！
    不怕中國奧步！ 台灣鳳梨今年遭打壓 外銷反增566％
    2021/09/19 18:05

    不怕中國奧步！ 台灣鳳梨今年遭打壓 外銷反增566％
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播