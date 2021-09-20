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    聯大總辯論明登場 友邦簽署致UN秘書長信函支持台灣參與

    聯合國。（法新社資料照）

    聯合國。（法新社資料照）

    2021/09/20 09:29

    〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆聯合國大會明（21）起至27日舉行總辯論。外交部表示，今年友邦展現一貫對我國堅定支持情誼，簽署致聯合國秘書長古特雷斯信函，敦促秘書長正視台灣被不當排除在聯合國體系外的問題，遞函時間正在協調中。

    聯大總辯論將登場，近2百位各國領導人、國家代表明起將以實體或影片發言的方式。我國在中國打壓下遭聯合國拒於門外，今年如同往年需協請友邦在大會中為台灣發聲，友邦近年也透過遞交聯名信，當面向聯合國高層強調支持台灣參與。

    關於今年規劃，外交部表示，今年友邦展現一貫對我國堅定情誼，簽署致聯合國秘書長古特雷斯信函，敦促秘書長正視台灣2350萬人民被不當排除在聯合國體系外的問題，主張在全球合作終結疫情及建構更具韌性疫後復甦的關鍵時刻，聯合國相關努力應納入台灣，並對聯合國持續錯誤引用聯大第2758號決議將台灣人民排除在外表達不滿。

    不過外交部尚未說明簽署信函友邦有哪些國家。另因聯合國採取嚴格防疫措施，外交部說，友邦還在協調遞函的時機及方式，希望安排最佳且兼顧防疫的做法。

    美國國務院13日由不具名發言人向媒體表示，美國長期支持台灣有意義參與聯合國及其專門機構與相關組織工作，「我們相信納入台灣，全世界都能受惠，聯合國也受惠」。關於美國是否支持台灣取得聯合國會員身分？國務院表示，加入不需要國家地位的國際組織，美支持台灣成為會員；至於需要國家地位的組織，支持台灣有意義參與。

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