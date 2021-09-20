呀咧呀咧！鄭文燦遭惡搞成迷因 一張「燦笑摸頭」釣出本人回應

鄭文燦分享自己遭惡搞的梗圖，幽默反應讓網友大讚。（圖翻攝自鄭文燦臉書）

2021/09/20 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕近日在PTT、Dcard等網路論壇瘋傳一系列男女聊天截圖，內容可見男方一再「騷擾」女方，重複使用「www」、「燦笑」、「呀咧呀咧」等字眼，引發熱議，還有人拿桃園市長鄭文燦一張摸頭照做成梗圖，笑翻不少網友。沒想到這張梗圖還真的「燒到」本人，鄭文燦週日（19日）特別分享自己遭惡搞的梗圖，幽默呼籲大家「聊天的時候都要互相尊重喔！」

最近在網路流傳的一系列對話截圖，可以看出男方在追求女方，但劈頭就詢問「要不要在一起」，還會以文字描述動作、聲音，例如「扶額」、「燦笑」、「搔頭」、「www」、「呀咧呀咧」等等，讓不少人直呼「這男的看聊天內容就覺得好油」、「這會嚇到女生吧」。

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之後有人翻到鄭文燦過去一張摸頭的照片，搭配「www（燦笑（摸頭」的文字，馬上讓其他網友笑翻，大呼「超有畫面」。幾經轉傳後，粉專「厭世工程師」也分享出這張梗圖，還意外吊出鄭文燦在貼文底下留言，馬上讓該貼文變成朝聖熱點。

事後鄭文燦也大方在個人臉書分享這張被人惡搞的照片，學著網傳對話男主角的說話語氣祝福大家中秋佳節愉快：「大家晚安ww（燦笑。呀咧呀咧，中秋連假，很多同學都會相約出遊，但提醒大家，不管是對異性或同性，聊天的時候都要互相尊重喔www（扶額（燦笑」。

鄭文燦的貼文隨即引來超過1.5萬人按讚，高雄市長陳其邁也留言：「真的是燦笑無誤w」，鄭文燦回應：「嘛 有空去高雄找你wwwww（燦笑」；高雄市議員黃捷也留言：「謎之音：根本官方逼死同人」，鄭文燦則笑回：「呀咧呀咧，這樣壓力好大（茶」，逗趣互動笑翻網友。

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