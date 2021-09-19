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    台北市「熊好券」不公開店家數 王欣儀：成效差淪「不能說的秘密」

    北市府正招募「台北熊好券」合作店家，但相關進度均不公開，令北市議員王欣儀（右）怒轟市長柯文哲（左）搞黑箱，質疑成效不彰才淪「不能說的秘密」。（記者鄭名翔翻攝）

    北市府正招募「台北熊好券」合作店家，但相關進度均不公開，令北市議員王欣儀（右）怒轟市長柯文哲（左）搞黑箱，質疑成效不彰才淪「不能說的秘密」。（記者鄭名翔翻攝）

    2021/09/19 17:03

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府配合中央五倍券振興推出「台北熊好券」加碼方案，但未綁定五倍券使用，令議員王欣儀直言，屆時民眾將會至鄰近的新北、桃園消費，換取專屬優惠，徒令北市店家錯失五倍券商機；且市府明可從系統後台掌握參與店家數，但卻拒絕對外透露，怒轟北市府搞黑箱，質疑招募成效太差才淪「不能說的秘密」。

    對於熊好券未綁定五倍券，北市府秘書長陳志銘駁稱，店家不在意用何支付平台，「有錢就好」，但柯文哲沉默半晌才表示，將再對此問題帶回研議；至於目前參與店家數，陳志銘強調仍在試營運階段，尚未開始宣傳，柯文哲則緩頰喊「議員不要生氣」，強調22日正式上路，相關資訊都可公布。

    王欣儀表示，已接獲許多民眾陳情，欲上網登記加入成為熊好券合作店家，但驗證程序非常繁瑣、資料也無法上傳，來回耗費2個多小時也仍未登記成功，十分困擾，憂心未來開放大量民眾登記恐會大當機；柯文哲則一臉狐疑「有這麼爛嗎？」資訊局長呂新科連忙解釋，系統已通過負載壓力測試，針對個案狀況將再追蹤了解。

    王欣儀也直言，北市熊好券未綁定中央的振興五倍券，未來民眾恐皆至鄰近的新北、桃園市花費五倍券享專屬加碼優惠，令北市商家錯失這波五倍券商機。

    王欣儀更批，北市府自9月8日起開始招募店家，但詢問相關局處目前進度，卻只得到「暫無數統計數據」的官樣回應，而系統後台明就可即時查閱店家參與情況，怒轟市府「說謊！」質疑是因招募成效不佳，才拒絕提供數據當遮羞布，淪為市府「不能說的秘密」。

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