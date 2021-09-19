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    首頁　>　政治

    國民黨主席政見發表會 4候選人有3人要「刪Q」

    立委陳柏惟勤跑基層，19日到沙鹿菜市場等發放扇子，加強宣傳防疫。（陳柏惟服務處提供）

    立委陳柏惟勤跑基層，19日到沙鹿菜市場等發放扇子，加強宣傳防疫。（陳柏惟服務處提供）

    2021/09/19 16:47

    〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席候選人台中政見會今天舉行，4名候選人中，朱立倫、江啟臣及卓伯源都要「刪Q」，批評台中市第2選區基進黨立委陳柏惟擋疫苗、要人民吃萊豬，一定要將他罷免，朱立倫並表示，罷免陳柏惟是起點，接下來台北罷昶（林昶佐），這些反民意的民意代表都要罷掉。陳柏惟今天則勤跑基層，到沙鹿菜市場等發放扇子，加強宣導防疫。

    朱立倫在政見會中批評民進黨的能源政策從頭到尾都是「騙騙騙」，欺負所有台中人以肺發電，「犧牲我們的健康騙民眾」，所以年底時4大公投都要過，表示對欺騙人民的民進黨最大的不滿，這不僅是4件公投案，而是4大不信任投票案，每項都要投民進黨對立面，讓民進黨知道人民的怒吼，讓蘇內閣下台。

    朱立倫並說，下個月刪Q罷免案，這對台中市民海線民眾非常關鍵，批評陳柏惟選了立委2年多，都在搞政治、鬥爭，對民眾最關心的健康議題、萊豬議題、疫苗議題及民眾關心的紓困問題，都沒有跟民眾站在一起，「像這種違反民意的立法委員，不罷免他要罷免誰？」強調其當選黨主席即馬上進駐台中，罷免陳柏惟，並指出罷免陳柏惟是起點，接下來台北罷昶，這些反民意的民意代表都要罷掉。

    江啟臣表示，過去17個月來，他在黨內進行改革，一路拚博上街頭，讓國民黨開始轉變，成為上街頭最多的黨主席，讓國民黨成為戰鬥的政黨，只要他擔任黨主席一天，絕對不懼戰、不畏戰，不會讓黨員孤軍奮戰，10月公投罷免將全力戰到底，不讓顏寬恒孤單。

    卓伯源表示，最近大家都關心陳柏惟的罷免，如果其當選黨主席，一定要帶動大家的力量把陳柏惟罷免掉，否則辭去黨主席，最近民進黨立委都出來幫陳柏惟講好話，但陳柏惟在立院表決阻擋疫苗進口，對不起人民，要下台；要台灣人吃萊豬，這樣的立法一定要讓他下台。

    立委陳柏惟執行長李雨蓁表示，病毒怕抗體，如果給抗體當立委，病毒自然想罷免他。陳柏惟上任後爭取換護照，挺醫護被說是鬥爭；質詢冷鏈系統建置、全國疫苗地圖、全民國防手冊被說是搞政治；相較中國黨落跑選總統、潑內臟不清潔不付錢的，配合中國「以疫謀霸」利用疫情亂台，如果這樣才是國民黨口中的專業立委，民眾沒辦法接受這樣的邏輯。

    李雨蓁說，中國黨主席從80年前想著如何打倒亞洲最強的日本帝國；60年前，想著如何打倒竊據失土的共匪，而如今，竟所有候選人都在想著如何打敗立法院最小黨台灣基進唯一一席立委，從歷史的眼光來看，中國黨走向朱立倫口中的必輸藍只是時間早晚的問題罷了。

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