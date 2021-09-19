中國再禁台灣釋迦、蓮霧 莊瑞雄批：以商謀統的卑劣手法

民進黨立委莊瑞雄。（資料照）

2021/09/19 14:46

〔記者謝君臨／台北報導〕繼鳳梨後，中國又宣布禁止台灣釋迦和蓮霧進口。民進黨立委莊瑞雄批評，中國每每在台灣農作物即將盛產之際，片面宣布多次截獲檢疫性有害生物，羅織罪名在台灣農民頭上，明顯是企圖以政治因素打壓台灣農業發展，難道「老習已變不出新把戲？」，如此以農圍政、以商謀統的粗糙卑劣手法，讓全世界不齒。

莊瑞雄指出，繼2月因發現介殼蟲而暫停輸入台灣鳳梨的事件後，中關海關總署動植物檢疫司又表示，今年已多次從台灣輸入中國的釋迦和蓮霧中，檢出有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor），故決定自本月20日起，暫停台灣生產的釋迦和蓮霧輸入中國，意圖重創即將到來的台灣秋冬水果銷售。

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莊瑞雄表示，說到屏東，第一印象就會想到蓮霧，屏東是蓮霧重要產地，全台灣有七成蓮霧都產自屏東，是屏東最重要的產業代表；屏東的蓮霧香甜多汁，總是令人再三回味。每年11月到隔年5月，是蓮霧的主要產季，目前屏東蓮霧種植面積約3500公頃，產值約24億元，外銷總量約佔總產量1成左右。

莊瑞雄說，第一時間得知消息後，已和農委會一起掌握狀況，武漢肺炎疫情爆發以來，他積極督促農委會加強行銷、協助農民團體穩定蓮霧市場、提供農產品海外市場拓銷獎勵、加強海外市場分散及開發，並輔導農民將蓮霧製成加工品。針對中國再度惡意禁止台灣農產品進口，他也要求農委會儘速提出應對措施，將傷害降到最低。

莊瑞雄表示，屏東蓮霧的品質世界聞名，中國突襲、單方面暫停輸入，顯非貿易考量；中國一再用政治力打壓台灣農產品，不僅顯得自己在對台事務策略上的捉襟見肘，屢次上演政治鬧劇更顯得中國外交手段的可笑。

最後，莊瑞雄強調，他已要求政府相關單位立即提出對策，除了加強拓展其他通路，減少依賴特定市場外，也希望大家一起用新台幣支持屏東蓮霧與台灣農產。

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