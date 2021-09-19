江啟臣轟對手：一個不誠實 一個不務實 憑什麼帶領國民黨

江啟臣進入政見發表會前，受到支持者夾道熱情歡迎。（記者許國楨攝）

2021/09/19 11:49

〔記者許國楨／台中報導〕國民黨主席選舉今天在台中舉行4位候選人分區政見發表會，現任黨主席江啟臣在會前表示，看到昨天政見會的內容很難過，一個不誠實，一個不務實，憑什麼帶領國民黨，尤其是黨內互打更是亡黨亂源，相信在關鍵時刻黨員會做出關鍵選擇，讓國民黨穩定中道務實，符合人民期待。

江啟臣說，黨內民主就是黨員作主，不是任何一個派系作主，也不是所謂的重要人士做主，尊重基層黨員，不要讓他們看到黨內民主變成黨內互鬥，看到昨天的辯論很難過也很擔心，果不其然，事後接到許多黨員關心反應，國民黨再這樣下去，不是親痛仇快嗎。

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而一面喊團結，一面又操作棄保，要如何帶領國民黨，如果連對自己都沒有自信，要透過棄保操作，贏了主席要如何與民進黨作戰呢，尤其朱市長說要團結實在是聽膩了，互鬥也看膩了，在基層每天都用行動在團結，與盧市長當初的黨內競爭就是如此，感動支持者最後大贏二十萬票，所以團結不是用喊的，我們中壯青年世代做到了，你們這些黨的前輩，黨有難需要承擔時你們在那裡，一出來就演互鬥內鬥戲碼，黨內互打絕對不是免費，代價太高。

且此時此刻還要操作亡黨，操作棄保，這才是真正的亡黨亂源，該講清楚的不講清楚，該承諾的不承諾，一個不誠實，一個不務實，憑什麼帶領國民黨，需要的是穩定及安定，尤其是面對下個月台中的罷免案，年底的公投案，明年的布局到後年重返執政的準備，都沒有清楚的告訴大家，最基本的連急統、紅統都說不清楚，一個連2024要不要選的承諾都不敢講，相信在關鍵時刻由黨員做出關鍵選擇，讓國民黨穩定中道務實，也是人民期待的國民黨。

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