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    朱立倫酸「一中三憲」老共不理 張亞中回嗆：不要再講謊話

    國民黨主席選舉投票日逼近，今舉辦辯論會，領先的候選人朱立倫與張亞中（見圖）不斷互相點名駁火。（記者劉信德攝）

    國民黨主席選舉投票日逼近，今舉辦辯論會，領先的候選人朱立倫與張亞中（見圖）不斷互相點名駁火。（記者劉信德攝）

    2021/09/18 17:39

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉投票日逼近，今在中天新聞舉辦辯論會，領先的候選人朱立倫與張亞中不斷互相點名駁火，朱立倫質疑張亞中曾說美國、（中國）大陸同意「一中同表」，是事實嗎？「一中三憲」講了10年老共有贊成嗎？並酸以前當統派學者很驕傲，現在就搖頭？張反轟朱，不了解不要亂批評，不要再講謊話、認知錯誤，先把別人講的話看清楚。

    朱立倫在提問階段選擇中廣董事長趙少康提問，並再次邀請張亞中回答；對於如何讓國民黨與社會主流意見相符？朱立倫說，社會主流聲音就是愛台灣、愛民主自由，很多人對張亞中的主張有疑慮就是因為「一中同表」，「柱柱姐也是聽你講，一中同表美國、大陸已經同意了，事實上有這麼一回事嗎？」並批張亞中的「一中三憲」已經講了10年以上，老共有贊成嗎？有任何決策人士贊成嗎？

    朱立倫還提到，張亞中從參選之初就說要清除「李登輝餘毒」，很多人都被點名，也被人聯想是要清黨？如果用排除法會越來越小，國民黨怎麼可以一開始就清黨？「你說扣帽子，美國線民不是你扣我的嗎？至於你是統派學者，你以前都很驕傲，怎麼現在我說，你就搖頭呢，這都是事實！」

    張亞中反擊朱立倫說，第一次講錯話可能是無知，第二次再講錯可能就是惡意了，並質疑朱指控他「急統、紅統」，「你先告訴我定義是什麼？我想你沒辦法回答這個問題。」而且他如果作為黨主席，當然要讓中國國民黨的政治思想走向正規，他是講「掃除餘毒」、從沒說餘孽，那是綠營梗圖，朱立倫中計了再來攻擊，要當黨主席，先把別人講的話看清楚。

    張亞中強調，台灣最需要和平，問題是和平要有方法，朱立倫批評「一中同表」，但真的知道他的主張嗎？「你說一中三憲北京不理我，我開過多少次會，前國台辦主任王毅可以作證，王毅還曾邀我到大陸專題演講，不了解不要亂批評，我如果是急統紅統，我在台大教兩岸關係20年，沒有人反映嗎？不可能嘛，不要再講謊話，繼續認知錯誤，對你不好！」

    國民黨主席選舉投票日逼近，今舉辦辯論會，領先的候選人朱立倫（見圖）與張亞中不斷互相點名駁火。（記者劉信德攝）

    國民黨主席選舉投票日逼近，今舉辦辯論會，領先的候選人朱立倫（見圖）與張亞中不斷互相點名駁火。（記者劉信德攝）

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