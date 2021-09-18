張亞中辯論再緊咬朱立倫 酸：2016誰造成國民黨史上最低得票？

國民黨主席候選人張亞中。（記者劉信德攝）

2021/09/18 17:02

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席選舉進入倒數黃金週，4名候選人今天下午參加網路直播辯論會，候選人張亞中在主軸提問環節再緊咬候選人朱立倫，張亞中批評，很遺憾黨內同志竟然對他扣帽子，還說他是最弱的，請問2016年誰造成國民黨史上最低得票？不用負責嗎？

國民黨主席候選人今天下午參加中天新聞主辦的網路直播辯論會「國民黨主席大擂台-有膽來辯」，在主軸提問的環節，中天新聞提出的主軸提問是「製造兩岸不安定、進萊豬、毀藻礁、3+11不認錯，到疫苗政策大失敗，假民主、真獨裁在台獨持續上演，國民黨如何匡正當前諸多問題？」

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張亞中表示，蔡英文政權是台灣最重要的亂源，他在參選時提出約法三章，就是要有堅強的勇氣，國民黨必須先找回自己的政治理念，第二個是國民黨要有堅毅態度，勇敢面對蔡英文掃除蔡政權禍國殃民的惡習，第三個要有智慧結束敵對狀態創造兩岸和平。

張亞中說，他已經提出完整方法論，很遺憾黨內同志竟然對他扣帽子，說他是最弱的，請問2016年誰造成國民黨史上得票最低，到目前國民黨青年40歲以下不到3%，讓國民黨幾乎要絕子絕孫，請問當黨主席的沒有責任嗎？誰是最弱的？第二個說他是極統，說他是紅統，民進黨才是真正的極統派，真正的紅統派，因為民進黨台獨必然造成中國的武統，可是以國民黨溫水煮青蛙的態度，長久下去的結果不就是跟民進黨一樣嗎？

張亞中指出，第三個，說他是走極端，請問結束敵對狀態，創造兩岸和平是極端嗎？追打蔡政權決不退縮是極端嗎？他們要掃除李登輝政治餘毒，不是掃除李登輝政治餘孽，從來沒有要清算人，也不要鬥爭人，請問這是極端嗎？第四個，說張亞中支持者都是深藍，各位不要忘記，深藍在每一次選舉為大家含淚投票、含血投票、含恨投票，今天卻說深藍如果支持張亞中，未來會造成國民黨的分裂，他想請問，如果張亞中當選黨主席，江啟臣主席會分裂嗎？卓伯源會分裂嗎？如果朱前主席不會分裂，那絕對不會有分裂問題。

張亞中表示，另外還說張亞中理論和現實沒辦法兼顧，朱立倫剛剛也提到要捍衛軍公教的利益，請問立法院埋鍋造飯4百多天的八百壯士們，請問朱前主席去看過一次嗎？握過一次手嗎？而現在卻說要捍衛軍公教權益。

張亞中說，扣帽子是民進黨的慣犯，民進黨是最惡劣的行為，今天中國國民黨選黨主席，大家來講理念、講方法，不要丟血滴子扣別人帽子，他真的很遺憾，黨內有候選人扣其他候選人帽子，這是黨內不應該的事情。

卓伯源在此環節表示，國民黨如何救全民於水火？答案只有一個，就是2024重返執政，一切關係迎刃而解，要談到2024要先從2020問題講起，2020要為韓國瑜平反，大家說韓國瑜選得不好造成大家失望，希望韓國瑜看到這段視頻，2020韓國瑜團結泛藍力量拿到550萬票，比2016年還成長171萬票，韓國瑜幫泛藍4年增長票數，但是還不足以當選，這就是2024國民黨爭取重返執政的關鍵點。

卓伯源指出，民進黨一定會再次操弄反中仇中，操弄亡國感，這就是國民黨2020失敗最大原因，一定要記取歷史教訓，一定要還韓國瑜一個公道，韓國瑜不是失敗者，而是民進黨操弄反中仇中情緒。

國民黨主席候選人卓伯源。（記者劉信德攝）

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