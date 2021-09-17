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    邱臣遠看風向改口大罵「3+11」 羅文嘉：台灣話稱這種人叫卒仔

    民眾黨團總召邱臣遠（圖左）多次追打3+11議題，卻被揭露也曾代轉機師公會陳情，決策前後態度不一引發外界質疑。（資料照）

    民眾黨團總召邱臣遠（圖左）多次追打3+11議題，卻被揭露也曾代轉機師公會陳情，決策前後態度不一引發外界質疑。（資料照）

    2021/09/17 23:29

    〔即時新聞／綜合報導〕「3+11」決策被外界認為與5月爆發本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有關，曾多次批評決策的民眾黨立委邱臣遠卻遭監察院意外揭露，決策前後態度不一。對此，前民進黨秘書長羅文嘉抨擊，邱臣遠是人品問題，不是立場問題，「台灣話稱這種人叫卒仔」。

    羅文嘉今（17日）晚在臉書表示，有學生詢問他：「民眾黨邱臣遠明明也向衛福部提出機師工會3+11陳情建議，為什麼事後他可以罵3+11比誰都還激烈？」他則表示，工會找各黨立委陳情是正常，時代力量找邱顯智，因為他是勞權律師；民進黨找范雲，因為她來自社會民主黨，「這兩位立委不處理工會陳情才是奇怪。至於民眾黨找邱臣遠，我也不知道為什麼，按理應該找賴香伶才對啊！」

    羅文嘉說，邱臣遠被拆穿他也曾向衛福部提「3+11」時，仍然一副正義凜然厚著臉皮說「我沒有強烈建議啊！」羅直言，邱臣遠的問題不在轉達工會陳情，因為這是立委職責行使的一部分，公共政策本來就可討論質疑。

    羅文嘉批評，邱臣遠的問題在看風向不對後，立刻搖身一變、裝模作樣大罵「3+11」，演得很入戲，也很像一回事，「這是人品問題，不是立場問題」；他也標註，「台灣話稱這種人叫卒仔」、「華語稱沒品之徒」。

    邱臣遠曾多次召開記者會批判3+11決策過程粗糙，監院調查卻意外揭露，邱在3月23日也曾發函衛福部，轉達機師工會「放寬檢疫政策」陳情並要求說明，對照前後態度引發議論；對此，邱臣遠今透過聲明強調，只有函轉給相關單位，沒有召開任何協調會、更沒有給行政單位「強烈建議」。

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    邱臣遠今透過聲明強調，只有函轉給相關單位，沒有中開任和協調會、更沒有給行政單位「強烈建議」。（資料照）

    邱臣遠今透過聲明強調，只有函轉給相關單位，沒有中開任和協調會、更沒有給行政單位「強烈建議」。（資料照）

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