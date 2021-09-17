漢光圖輯》海軍146艦隊實兵操訓 S-70C反潛直升機起降田單軍艦

成功級飛彈巡防艦在此次漢光演習中編隊遂行作戰任務。（圖擷取自中華民國海軍臉書）

2021/09/17 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕為印證海軍聯合防空、制海及反潛作戰能力，海軍146艦隊田單軍艦在本次「漢光37號」實兵演習中，於台灣周邊海域執行戰備任務訓練，採支隊編組方式進行各項課目演練，以實兵不實彈方式操練各項聯戰效能，訓練官兵防空、反潛和護航等不同階段戰術作為，見證全艦實戰量能。

根據《軍聞社》今天報導，田單軍艦納編進入任務支隊，首先演練備戰出港，並在獵雷艦水雷偵雷作業，進行安全航道開闢後，依敵情威脅、作戰形態及各艦武器諸元，編成戰術位置，展開能夠應變多重威脅的圓形編隊，以利實施各作戰任務。

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為期一週的漢光實兵演練中，官員需依據狀況迅速就戰備位置，展現訓練成果。此外，演練內容也包含艙間失火模擬，輪機組人員必須在有限時間內，穿上厚重救火衣，穿戴上沉重裝備，迅速撲滅火源，降低船艦損害，確保人員安全無虞。

操演最後，S-70C反潛直升機一早實施日間起落艦課目，艦上派遣飛行甲板指揮引導，飛行員密切掌握艦艇航行速度、海風及浪湧等變化，確認符合起飛條件，遂即起飛離艦；即將返港時，田單軍艦確認船艦戰損及彈藥消耗，進行再戰整補作業。

此外，海軍在臉書專頁上也發佈多艘軍艦出海進行演練的畫面，包括光六快艇編隊出港丶子儀軍艦等多艘成功級軍艦編隊執行備戰進出港，模擬通過雷區等狀況演練。

根據《維基百科》介紹，該艦是於1994年開工建造，隔年下水，與同型艦均為美國海軍派里級巡防艦修改型，該艦上還安裝國造雄風飛彈及波佛斯公司L70/40公釐單管快砲，以增強反艦、反快艇能力。

「光華六號飛彈快艇」為海軍製造的飛彈快艇，屬於近岸作戰打擊兵力，原型艇是由中華民國海軍造船發展中心自力設計建造完成，並交由位於旗津的海軍第四造船廠建造。

光六快艇編隊出港，模擬共軍以水雷封鎖我軍海上航路，我軍出港小心避開水雷。（圖擷取自中華民國海軍臉書）

田單軍艦官兵配合S-70C直升機實施直升機救火演練。（軍聞社提供）

S-70C直升機進行起落艦操演課目，展現反潛能量。（軍聞社提供）

海軍146艦隊田單軍艦參與本次「漢光37號」實兵演練。（軍聞社提供）

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