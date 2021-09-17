為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高雄與帛琉科羅州締結姊妹市 陳其邁：曾造訪帛琉30次

    高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定。（高市府提供）

    高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定。（高市府提供）

    2021/09/17 14:56

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定，市長陳其邁親自出席並簽署，特別邀請帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）蒞臨見證；陳其邁透露熱愛潛水的他，造訪帛琉多達30次。

    陳其邁表示，台帛雙方自1999年建交至今，不僅在醫療、農業、漁業、觀光上深厚交流，在國際上、尤其世界衛生大會（WHA），帛琉更屢為台灣仗義執言，對台灣人民是患難見真情般的友誼。

    他也感謝帛琉總統惠恕仁、科羅州長吉本斯對促成締結姊妹市的貢獻，強調高雄與科羅州雙方的城市合作及旅遊規劃，皆已緊鑼密鼓進行中，期盼皆為港灣城市的雙方，在文化、海洋、觀光等面向都能進一步互惠合作。

    陳其邁也公開感謝歐克麗大使在直航班機推動、旅遊泡泡2.0及與帛琉衛生當局溝通上，給予台灣極大協助，讓台帛的情誼更加緊密。

    他透露，身為潛水愛好者的自己，就曾造訪帛琉多達30次，充分感受到當地美麗的自然風景與熱情的人民，簽約儀式上還對帛琉當地街道、商店如數家珍，令歐克麗大使感到驚喜。

    姊妹市簽約儀式後，歐克麗大使與帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均，也特別與高市府觀光局、衛生局、海洋局、行國處等單位首長座談，討論雙方後續可展開交流合作的面向。

    會中歐克麗大使再度表達期盼加速高雄、帛琉直航，除讓南台灣民眾方便前往帛琉進行旅遊泡泡，也可以讓有醫療需求的帛琉民眾，能更快速地抵達長期合作的義大醫院；對此，高市府秘書長楊明州也指示觀光局、衛生局全力協助促成。

    高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定。（高市府提供）

    高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定。（高市府提供）

    高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定，邀請帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）蒞臨見證。（記者王榮祥翻攝）

    高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定，邀請帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）蒞臨見證。（記者王榮祥翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    做好Delta防疫 台帛旅遊泡泡持續
    2021/09/10 19:05

    做好Delta防疫 台帛旅遊泡泡持續
    賴清德訪帛琉？ 總統府：研議階段
    2021/09/06 11:10

    賴清德訪帛琉？ 總統府：研議階段

    大美術館成形 嚴格都審街道優美
    秀姐妹市來函關懷打氣 黃偉哲：感謝波蘭捐贈我國疫苗
    2021/09/05 17:58

    秀姐妹市來函關懷打氣 黃偉哲：感謝波蘭捐贈我國疫苗

    到帛琉打嬌生送旅遊金 業者推新人名字有「帛琉水母」免費玩
    2021/09/02 11:55

    到帛琉打嬌生送旅遊金 業者推新人名字有「帛琉水母」免費玩
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播