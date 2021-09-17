高雄與帛琉科羅州締結姊妹市 陳其邁：曾造訪帛琉30次

高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定。（高市府提供）

2021/09/17 14:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定，市長陳其邁親自出席並簽署，特別邀請帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）蒞臨見證；陳其邁透露熱愛潛水的他，造訪帛琉多達30次。

陳其邁表示，台帛雙方自1999年建交至今，不僅在醫療、農業、漁業、觀光上深厚交流，在國際上、尤其世界衛生大會（WHA），帛琉更屢為台灣仗義執言，對台灣人民是患難見真情般的友誼。

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他也感謝帛琉總統惠恕仁、科羅州長吉本斯對促成締結姊妹市的貢獻，強調高雄與科羅州雙方的城市合作及旅遊規劃，皆已緊鑼密鼓進行中，期盼皆為港灣城市的雙方，在文化、海洋、觀光等面向都能進一步互惠合作。

陳其邁也公開感謝歐克麗大使在直航班機推動、旅遊泡泡2.0及與帛琉衛生當局溝通上，給予台灣極大協助，讓台帛的情誼更加緊密。

他透露，身為潛水愛好者的自己，就曾造訪帛琉多達30次，充分感受到當地美麗的自然風景與熱情的人民，簽約儀式上還對帛琉當地街道、商店如數家珍，令歐克麗大使感到驚喜。

姊妹市簽約儀式後，歐克麗大使與帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均，也特別與高市府觀光局、衛生局、海洋局、行國處等單位首長座談，討論雙方後續可展開交流合作的面向。

會中歐克麗大使再度表達期盼加速高雄、帛琉直航，除讓南台灣民眾方便前往帛琉進行旅遊泡泡，也可以讓有醫療需求的帛琉民眾，能更快速地抵達長期合作的義大醫院；對此，高市府秘書長楊明州也指示觀光局、衛生局全力協助促成。

高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定。（高市府提供）

高雄今與帛琉共和國第一大州科羅州簽署姊妹市協定，邀請帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）蒞臨見證。（記者王榮祥翻攝）

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