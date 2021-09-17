台海軍情》衝力彈助威！增程雄三飛彈射程達可達400公里

國軍確定將於2023年至2026年期間，量產增程型「雄三」反艦飛彈，資深人士分析，增程雄三飛彈的射程可達400公里，應與「衝力彈」有關。圖為軍艦發射雄三飛彈畫面。（圖取自國防部臉書專頁）

2021/09/17 09:37

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台海軍情》1次買足400枚岸置魚叉飛彈 軍事專家：比分兩批買便宜

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院院會昨天通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，國軍確定將於2023年至2026年期間，量產增程型「雄三」反艦飛彈。熟悉國防科技研發的資深人士今天指出，增程型「雄三」反艦飛彈的最大射程，已經可達到近400公里，具有源頭打擊戰力，未來在量產並撥交部隊加入戰備後，將大幅提升對共軍的威嚇戰力。

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對於增程型「雄三」反艦飛彈射程獲得倍增的發展關鍵，這位人士研判，應與增程雄三使用了「衝力彈」有關。據其了解，中科院在研發過程中，嚐試過多種方式及試製不同型式的增程彈，其中就曾使用「衝力彈」進行測試，並透過「衝力彈」讓其射程獲得延長。

根據國防部向立法院提出的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案報告及相關說明，軍方發展岸置反艦飛彈系統分為兩個階段，第一階段就是現行的雄二丶雄三飛彈及機動車組（持續案），要在2022至2026年進行量產，第二階段則是增程型雄三飛彈及機動車組，量產期程則為2023年至2026年。

相關人士說，增程雄三飛彈的射程，較現行雄三飛彈大幅增加，但體積也有增加，未來在量產及部署時，其機動發射車組極可能會採專用機動發射車組方式執行。

至於部署方式，相關人士表示，雄三超音速反艦飛彈目前是分別部署在海軍成功級軍艦丶錦江級軍艦與沱江軍艦上，另在陸地部分則部署在反艦飛彈陣地及機動發射車，增程型雄三未來在完成量產後，考量其最大射程可達400公里，具有重要戰術打擊能力，加上體積會比雄三稍大，因此會部署在岸置飛彈陣地及專用機動發射車使用。

另外，海軍大型軍艦未來也可能會部署增程雄風三型飛彈，但考量增程雄三的體積較大丶發射時的爆焰及衝擊力，應該只有大噸位的基隆級軍艦比較適用。

海軍現役的雄風飛彈機動發射車組，可做為雄二丶雄三飛彈機動發射使用。軍方也將配合雄風系列飛彈的量產，持績進行機動發射車組的產製作業。（資料照）

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