為飾演媽祖超前部署 陳亭妃秀NCC回函撇雙標說

立委陳亭妃（圖中）參演電視劇扮演媽祖一角，昨日造型曝光的同時，也引來民眾質疑涉及置入性行銷而違反規定。 （圖／翻攝自「陳亭妃」臉書）

2021/09/17 08:51

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨立委陳亭妃在《新台灣奇案》中軋一角，扮演媽祖，昨天古裝造型首度曝光引起熱議，更掀起政治人物出演電視劇觸法與否的討論。陳亭妃今（17）日表示，政治人物參與戲劇演出勢必被放大檢視，所以早在開鏡前向NCC確認，並在個人臉書貼出NCC的公文回函，強調並無雙標。

先前台中市長盧秀燕曾在《女兵日記女兵報到》露臉，遭NCC認定置入性行銷，開罰20萬元；這次陳亭妃飾演媽祖遭民眾質疑為何她入戲不用罰，「難道因為媽祖是神明，所以NCC就不敢開罰嗎？NCC是不是受到政治壓力所以雙重標準？」

請繼續往下閱讀...

陳亭妃強調，政治人物的戲劇參演，一定會被放大檢驗，所以徵詢主管機關意見，依公文處理照規定走是必要的！在開鏡前查明標準及相關法令，並確認演出不會有違法之虞後，才放心接下媽祖的角色。

陳亭妃指出，法律是一視同仁的，不會因為演出角色或顏色的不同而改變標準；她更在個人臉書貼出NCC的回函表示，台灣廣電媒體的節目受《廣電法》及《衛星廣播電視法》管理，戲劇節目若邀政治人物演出，除於節目播送前後明顯揭露置入者訊息外，並應融入節目情節自然呈現，且不得有刻意影響節目內容編輯，或推廣個人形象及服務等情形。

至於都是出演戲劇為何唯獨盧秀燕被罰？陳亭妃解釋說，因為誰來演媽祖這個角色依舊是媽祖，不會變成「立委陳亭妃」；但盧秀燕所參演的《女兵日記女兵報到》，劇中角色設定就是台中市長盧秀燕，「這就是『媽祖角色』與『台中市長盧秀燕角色』最大不同的地方。」並非主管機關雙標。

陳亭妃還不忘幽默提及網友製作轉發的各式迷因圖，她說：「連我自己看到後都笑到肚子痛，迷因圖還是可以繼續做沒關係，連我自己都覺得網友很厲害，能在疫情尚未完全解除警報的時候，為大家帶來ㄧ點茶餘飯後的討論，也不錯喔！」

參演電視劇卻被質疑為何不用開罰，陳亭妃今天在個人臉書貼出NCC公文回函，強調開鏡前已向主管機關確認必須遵守的相關規定及程序。 （圖／翻攝自「陳亭妃」臉書）

參演電視劇卻被質疑為何不用開罰，陳亭妃今天在個人臉書貼出NCC公文回函，強調開鏡前已向主管機關確認必須遵守的相關規定及程序。 （圖／翻攝自「陳亭妃」臉書）

參演電視劇卻被質疑為何不用開罰，陳亭妃今天在個人臉書貼出NCC公文回函，強調開鏡前已向主管機關確認必須遵守的相關規定及程序。 （圖／翻攝自「陳亭妃」臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法