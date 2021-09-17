為飾演媽祖超前部署 陳亭妃秀NCC回函撇雙標說
〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨立委陳亭妃在《新台灣奇案》中軋一角，扮演媽祖，昨天古裝造型首度曝光引起熱議，更掀起政治人物出演電視劇觸法與否的討論。陳亭妃今（17）日表示，政治人物參與戲劇演出勢必被放大檢視，所以早在開鏡前向NCC確認，並在個人臉書貼出NCC的公文回函，強調並無雙標。
先前台中市長盧秀燕曾在《女兵日記女兵報到》露臉，遭NCC認定置入性行銷，開罰20萬元；這次陳亭妃飾演媽祖遭民眾質疑為何她入戲不用罰，「難道因為媽祖是神明，所以NCC就不敢開罰嗎？NCC是不是受到政治壓力所以雙重標準？」
請繼續往下閱讀...
陳亭妃強調，政治人物的戲劇參演，一定會被放大檢驗，所以徵詢主管機關意見，依公文處理照規定走是必要的！在開鏡前查明標準及相關法令，並確認演出不會有違法之虞後，才放心接下媽祖的角色。
陳亭妃指出，法律是一視同仁的，不會因為演出角色或顏色的不同而改變標準；她更在個人臉書貼出NCC的回函表示，台灣廣電媒體的節目受《廣電法》及《衛星廣播電視法》管理，戲劇節目若邀政治人物演出，除於節目播送前後明顯揭露置入者訊息外，並應融入節目情節自然呈現，且不得有刻意影響節目內容編輯，或推廣個人形象及服務等情形。
至於都是出演戲劇為何唯獨盧秀燕被罰？陳亭妃解釋說，因為誰來演媽祖這個角色依舊是媽祖，不會變成「立委陳亭妃」；但盧秀燕所參演的《女兵日記女兵報到》，劇中角色設定就是台中市長盧秀燕，「這就是『媽祖角色』與『台中市長盧秀燕角色』最大不同的地方。」並非主管機關雙標。
陳亭妃還不忘幽默提及網友製作轉發的各式迷因圖，她說：「連我自己看到後都笑到肚子痛，迷因圖還是可以繼續做沒關係，連我自己都覺得網友很厲害，能在疫情尚未完全解除警報的時候，為大家帶來ㄧ點茶餘飯後的討論，也不錯喔！」