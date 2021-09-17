《斯卡羅》真實歷史！恭親王奕訢回覆美方信函曝光

台灣戲劇《斯卡羅》本週將迎接大結局，對此，國立故宮南院將《官書─夷務始末記》進行「神翻譯」接續前言，曝1867年恭親王奕訢寫給美國的回信，奕訢還要求特別注意涉外用詞，「不可露出非國家版圖之說」。（故宮博物院圖書文獻類型數典系統、故宮南院，本報合成）

2021/09/17 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣戲劇《斯卡羅》本週將迎接大結局，對此，國立故宮南院將《官書─夷務始末記》進行「神翻譯」接續前言，展示1867年恭親王奕訢寫給美國的回信，奕訢還要求特別注意涉外用詞，「不可露出非國家版圖之說」。

故宮南院官方臉書表示，同治6年（1867）6月17日，台灣總兵劉明燈、福建台灣道兼學政吳大廷聯名上奏報告「發生在瑯嶠的船難事件」後，決定先派人前往瑯嶠安撫當地村民，並招募壯丁駐紮「水底寮」，還密約歸順的原住民暗中觀察，如果再發現美國船隻，就要設法阻止美國人入山，以免雙方仇恨深到無法化解。

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不過，在劉明燈、吳大廷上奏之前，《倫敦新聞畫報》在當年6月15日就提到美國商船「羅發號（Rover）」在台灣遇難，也報導英國駐打狗領事館以為是英國船隻遇難，派出鸕鶿號（Cormorant）載著烈酒和衣物想和排灣族贖回船員，卻遭到原住民襲擊撤回打狗港。

1867年7月21日，當時的閩浙總督吳棠、福建巡撫李福泰，上奏同治皇帝報告事件始末，並肯定劉明燈、吳大廷的處理方式，也表明派出前任台灣總兵曾元福、理番同知王文棨等人前往捉拿殺害美國人的兇手，讓美方領回被害人遺體。

同年8月5日，總理各國事務恭親王奕訢上奏，稱台灣生番雖非清廷法律規範，但「其地究係中國地面」，因此與外國領事辯論時，「不可露出非國家版圖之說」，否則屆時將難以阻止美國入山，若是美方再次打輸，原住民的侵擾可能會更嚴重；若是原住民輸了，難保洋人對當地沒有覬覦之心，奕訢還下令要加速辦理，別讓美國抓到把柄。

當時美國駐清大使蒲安臣（Anson Burlingame）的信函譯本，提到廈門領事李仙得的報告，但因獲救的羅發號船員為華人，且這名船員最先找上英國領事館報案，因此翻譯上發生誤會，蒲安臣稱船員在台灣最南端的「彭流」失事，希望奕訢盡快處理此事。

奕訢回覆美方的信件中則強調，相關意外真的非常不應該，一定要嚴拿懲辦，讓商旅都能平安往來！！但是「您說的『澎流』地方到底是哪裡？台灣是有個地名叫『澎湖』，那邊小島很多很複雜，請問您說的『澎流地方』，是不是就是『澎湖』呢？這個犯案的土匪，究竟在哪裡，我們會趕緊請地方官查清楚。」

同治皇帝則表示，同意恭親王奕訢的提案，要聘請即將離任的美國大使蒲安臣，擔任「辦理中外交涉事務大臣」，也就是要代表大清政府出使外國的工作。

故宮南院臉書原文

清同治六年（1867年）七月閩浙總督吳棠與福建巡撫李福泰有關「合眾國羅妹商船」遇險上岸「被生番戕」一案的奏摺抄本。（圖取自故宮博物院圖書文獻類型數典系統）

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