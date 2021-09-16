國民黨主席首場政見會在高雄 黨內青年先問：2024願當副手嗎？

李昶志想問4位黨主席候選人，2024願意受邀擔任副手嗎?（記者王榮祥翻攝）

2021/09/16 23:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席首場政見發表會本週六在高雄登場，陸續擔任過洪秀柱、韓國瑜競選團隊發言人的李昶志今（16日）搶先發問，想知道這幾位黨主席候選人2024大選時、願意無私奉獻屈尊擔任副手嗎？

李昶志被視為黨內青年指標之一，也正參與本次國民黨全國黨代表選舉，他表示，其實他一直想號召黨主席候選人跟黨內青年好好聊聊，因為感覺目前提出的政策與政見都大同小異！對於青年政見，他想應該也就這樣，沒什麼感覺。

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但這次值得肯定的是，讓各候選人的青年代表發表青年政策，實質上是給了青年舞台與發揮空間，期盼不是曇花一現，而是有系統的規劃與安排，選、訓、用，怎麼落實，才是重點！

李昶志進一步提及，這幾天黨內選舉紛擾，的確讓民進黨跟社會大眾看笑話，還是老話一句，誠信、制度很重要！

他說，近兩次總統大選自己都有參與，深深感受到總統候選人與黨部的互動與配合，攸關整場大選的佈局與規劃！

李昶志彙整4位候選人對2024的態度，1號江啟臣說要扮演國民黨重返執政的造王者，2號卓伯源說專職黨主席才是救黨的根本之計，3號張亞中說一個好的制度，讓所有候選人公平競爭，4號朱立倫說會無私無我、推出最強候選人。

而本週六輪到高雄的政見發表會，他就有個問題很想問這幾位候選人，如果明年九合一選舉能順利挺過，進而規劃佈局2024大選，當總統候選人提出，為與黨部完全整合，邀請黨主席擔任副總統候選人，你們怎麼看？會答應為求勝選，擔任副總統候選人嗎？願意無私奉獻，屈尊擔任副手嗎？

李昶志強調，還是要講一句從2015年講到現在的話，國民黨沒有分裂的本錢，團結都不一定能贏，何況分裂？

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