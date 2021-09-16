抵禦中國威脅 AIT執行理事藍鶯：台灣須盡快建立強大威懾力

遠景基金會與美國新美國安全中心今天合辦「兩岸關係之前瞻與挑戰」視訊研討會，AIT執行理事藍鶯發表短講。（翻攝自會議直播）

2021/09/16 22:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）今天表示，北京正依靠「最糟的策略」試圖推動台灣走向統一，美國對台灣的承諾堅若磐石，協助台灣保持與其面臨威脅相稱的自衛能力；同時她強調，台灣必須繼續致力於提升自我防衛、盡快建立強大的威懾力，台灣需要真正的不對稱戰力和強大的後備能量，「這是真實而迫切的需求」。

遠景基金會與美國新美國安全中心今天合辦「兩岸關係之前瞻與挑戰」（Cross-Strait Relations: The Prospects and Challenges）視訊研討會，陸委會副主委邱垂正和AIT執行理事藍鶯發表短講，威爾遜中心亞洲計劃主任鄧志強（Abraham M. Denmark）和新美國安全中心印太安全計畫研究員史托克斯（Jacob Stokes）等人與會研討。

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談及美台關係現況，藍鶯說，雖然美台關係發生很多變化，但美國的「一中政策」保持不變。美國仍致力於和平解決兩岸分歧，重點是不帶脅迫、且符合台灣人民的願望與最大利益。美國將繼續履行對台灣的承諾，協助台灣保持與其面臨威脅相稱的足夠自衛能力。「我們長期以來的觀點是，這樣做會增加台海兩岸和區域內的穩定。」

藍鶯並說，美國歷屆政府都指出，美國對台政策基礎是《台灣關係法》、3個聯合公報及近期解密對台灣的六項保證，美國對台灣的安全承諾，正如雷根總統所說，提供給台灣的武器的品質和數量完全取決於中華人民共和國構成的威脅。

藍鶯重申拜登政府多次表達的立場：美國與朋友和盟友站在一起，促進共同繁榮、安全和共享價值，這包括深化美台關係，美國對台灣的承諾將保持「堅如磐石」。相對於這些不變的承諾，藍鶯接著指出，「近年發生的變化是北京」，北京看台灣越來越不順眼、越來越好戰，北京高層堅持台灣以「一國兩制」形式與中國統一，不過中國在香港的行動清楚表明，這種形式的統一將完全破壞台灣的民主，因此台灣人民完全拒絕。

藍鶯直言，因此可說北京正依靠「最糟的策略」試圖推動台灣走向統一，包括虛假訊息、惡意網路活動、擠壓台灣的國際空間和徹底的軍事恐嚇等。

藍鶯引用白宮印太協調人坎貝爾 （Kurt Campbell）7月所說，「北京片面改變台灣地位將造成災難，美國堅信印太區域和平符合每個人的利益，為了維護和平，我們與台灣人民站在一起。」

藍鶯也回顧美台關係越趨密切的進展，包括重啟TIFA會議、啟動首屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、國務院訪台官員層級提升、首位訪台的內閣級官員、公衛和科技等領域的合作備忘錄簽署，藍鶯也說，這些合作建立在美台數十年的密切互動之上，相信將持續提升，「這只是冰山一角」。藍鶯也提及國際空間領域的合作，從「讓我們幫助台灣」轉變為「台灣可以幫忙」，美國持續透過GCTF和太平洋對話等平台，凸顯台灣對國際社會的貢獻，尤其是衛生這個關鍵優先領域。

藍鶯並說，當中華人民共和國越來越挑釁，企圖孤立台灣和國際社會，我們可以看到的是支持台灣的人越來越多，越來越多的國家通過友台決議，反映出公眾支持台灣參與全球舞台。例如台灣在立陶宛開設代表處一事，中國向立陶宛施壓，要求其改變方向，斯洛維尼亞總理楊薩出面敦促歐洲各國領導人支持，更指出雖然大多數國家有自己版本的「一中政策」，但這並不排除與台灣的建設性合作。

另一個重要領域是防衛和安全，藍鶯表示，日韓等美國親密盟友的聯合聲明明確提到台海穩定，G7和北約公報也是如此，顯示台灣穩定對國際社會越來越重要。面對中國的侵略行為，台灣必須繼續致力於提升自我防衛、盡快建立強大的威懾力，台灣需要真正的不對稱戰力和強大的後備能量，「這是真實而迫切的需求」。

藍鶯說，美台基於共享價值和人與人間的聯繫，人員互動越來越頻繁，從官方代表接觸、大型學術交流項目到NGO組織駐點，台灣的民主是亞洲和世界其他地區的典範，我們確實有前進的動力，現在更是重申美國承諾與盟國和夥伴合作促進印太和平、安全與繁榮的重要時刻，並根據《台灣關係法》維護基於規則的國際秩序，相信我們共同的民主價值觀，將繼續將美台關係推向新高度。

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