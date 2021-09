有網友憤怒表示,「品質爛、剝削欺負小設計師的醜聞在在上演!從10年前開始已經列為拒絕往來戶!」圖為ZARA在台北市忠孝東路的旗艦店。(資料照,記者胡舜翔攝)

2021/09/16 22:11

〔即時新聞/綜合報導〕前桃園市議員王浩宇今天在臉書發現,知名國際服裝品牌ZARA在Google搜尋引擎上竟以「中國台灣/Taiwan,China」顯示,讓王浩宇呼籲台灣人,若是ZARA不道歉,就拒買到倒閉為止。

王浩宇表示,「中國台灣是嗎?如果台灣人還有骨氣,ZARA不道歉,就拒買到倒閉為止」。王浩宇說,從今天開始拒買ZARA的任何商品,並決定丟掉現有的所有該品牌衣物。

請繼續往下閱讀...

許多網友回應,「共同抵制」、「品質爛、剝削欺負小設計師的醜聞在在上演!從10年前開始已經列為拒絕往來戶!」、「我根本就沒買過ZARA,所以我連拒買的問題都沒有。」、「還好ZARA的衣服很醜,從來不買」。

ZARA臉書對此還沒有回應,但最新的貼文已遭到大批網友留言表示,「Taiwan is a country, not part of China.」、「ZARA of the China」、「滾出台灣吧!」

王浩宇表示,「中國台灣是嗎?如果台灣人還有骨氣,ZARA不道歉,就拒買到倒閉為止」。(圖取自王浩宇臉書)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法