曝台灣戰略地位 陸委會：致力捍衛國家主權、確保台海和平穩定

陸委會副主委邱垂正今日出席遠景基金會與美國新美國安全中心合辦「兩岸關係之前瞻與挑戰」視訊研討會。（資料照）

2021/09/16 21:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會副主委邱垂正今日出席遠景基金會與美國新美國安全中心合辦的「兩岸關係之前瞻與挑戰」視訊研討會。他發表專題演講強調，面對中共對台持續加大壓力，台灣做為區域內負責任的利益相關者，將在蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」原則上，致力捍衛國家主權、確保台灣海峽和平穩定。

邱垂正指出，中共集權專制體制的治理，對內加大各領域監管整改、嚴控人民社會，對外擴張具政治目的的地緣影響力，更不放棄對台使用武力，已引發國際社會的疑慮與嚴重關切，加劇其內部、台海及區域緊張不安，對兩岸關係也造成深遠影響。

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邱垂正強調，蔡總統已說明台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。台灣戰略地位在抵禦中共威權體制、完善全球高科技供應鏈，及做為民主燈塔鼓勵中國與香港人民追求民主自由等扮演關鍵角色；未來我方將持續與美國和國際社會等友好國家深化合作，促進各方共同關注台海情勢和平穩定發展，維護印太地區既有民主自由開放的國際秩序。

陸委會表示，為促進瞭解台美中關係走向及兩岸關係發展，陸委會委託台美智庫合作舉辦國際會議已邁入12年；這場線上會議同時運用社群平台直播，有利關心時事的各界人士觀看，擴大參與機會。會中美國在台協會（AIT）總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）也應邀開幕演說。

此外，台美學者專家就當前重要國際與兩岸形勢進行研討交流，有助於各界重視台海情勢發展，以及兩岸政策評估，同時深化台美與理念相近國家的合作趨勢與相互理解。

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