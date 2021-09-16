傳國民黨內民調排第3 江啟臣：這是操作與操弄

國民黨立委江啟臣16日出席立法實務研討會，並針對黨主席民調受訪發表看法。（記者張嘉明攝）

2021/09/16 16:25

〔記者施曉光／台北報導〕請假參選中的國民黨主席江啟臣今天下午還是出席國民黨立法院實務研討會，在入場前被問到傳聞有黨內民調顯示另一位黨主席候選人張亞中支持度第1、他排第3，江啟臣直接予以駁斥，強調這是操作與操弄，只會讓黨內選舉更加複雜，在投票只剩下幾天前揭露這種不完整民調，還刻意說是黨內民調，但國民黨不可能自己做這種民調，或委託外面做，在選務中立的要求下，國民黨不會做這種民調。

江啟臣表示，現在民調太多了，他要問可否具名公布完整民調？民調單位是否可以正式發布？現在每一份民調都被質疑真實性，這種不完整、真實性受質疑的民調，會讓不同陣營認為是在操弄選情，黨內選舉如果需要以此方式操弄，未來如何超越民進黨？

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對於媒體強調這是黨內民調，江啟臣反問記者，為什麼肯定是國民黨流出來的？他嚴重懷疑這是操作與操弄。

媒體追問，黨內對於張亞中可能當選，開始出現亡黨感，江啟臣說，如果任何一個參選陣營有亡黨感，就請公開呼籲，不要用放話的方式，黨員都希望看到打開天窗說亮話，如果有甚麼擔憂可以直說，究竟擔心誰當選，或擔心某種路線，為什麼要以操作民調的方式操作亡黨感？

對於黨內有人質疑張亞中遭移送考紀會案，幕後黑手是選監委員會召集人曾永權，江啟臣則說，沒有任何一個候選人應該被送考紀會，選監委員會也不應該處理考紀事項，至於外界的捕風捉影，大可不必，如果真的覺得有誰違反選務中立，就應該由候選人團隊向選監委員會提出檢舉，如果沒有證據，就不要放話、影射，若有任何陣營對曾永權有意見，可以公開出來講。

此外，針對江啟臣今天上午公布競選影片，影片中受訪的資深黨員落淚，外界解讀江陣營打「悲情牌」，江啟臣回應，這些受訪者都是資深黨員，應該是真情流露，他看了也很感動﹔至於受訪黨員提及不要割稻尾，是否是暗諷朱立倫？他說，大家不用過度聯想，這就是黨員心中真實的話。

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