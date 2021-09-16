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    談大新竹合併 林智堅：非選舉考量，以大新竹發展為努力目標

    新竹市長林智堅今天中午接受媒體人黃光芹專訪，強調新竹縣市合併的急迫及必要性，更強調此倡議沒有選舉考量，現階段就是希望大家能祝福「竹竹合併」成功。圖為林智堅上午受訪情形。 （記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅今天中午接受媒體人黃光芹專訪，強調新竹縣市合併的急迫及必要性，更強調此倡議沒有選舉考量，現階段就是希望大家能祝福「竹竹合併」成功。圖為林智堅上午受訪情形。 （記者洪美秀攝）

    2021/09/16 15:58

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅拋出竹竹合併議題後，今天中午再接受媒體人黃光芹專訪，他除強調新竹縣市合併的急迫及必要性，針對國民黨攻擊他是因人設事等，他也請藍營回頭檢視時間點，是新竹縣長楊文科提出升格後他才附議，更強調此倡議沒有選舉考量，現階段就是希望大家能祝福「竹竹合併」，全力推動合併升格。

    針對黃光芹提到若竹竹合併升格後，民進黨立院黨團總召柯建銘面對同樣是愛將的鄭宏輝與林智堅，是否左右為難？林智堅以「總召沒有以個人情感看這件事」帶過。

    林智堅也說，他提出大新竹議題後，總召柯建銘第一時間並不知情，且認為縣市合併對民進黨不一定有利，但這是對大新竹的發展具正向且必要性。

    黃光芹也提到，2022縣市首長選舉，若竹竹成功升格，林智堅就可無縫接軌應戰，但可能面臨到楊文科「整碗捧去」，對此，林智堅說，假設竹竹真的在明年底升格，而他也真的代表民進黨參選，甚至自己參選大新竹市長輸了，也不會覺得被整碗捧去，如何能讓新竹更好才是關鍵，現階段他也還沒有經營大新竹的擘畫。

    至於竹竹合併為何不考慮苗栗？林智堅認為自己的倡議自始至終都沒有談苗栗，關鍵是他對苗栗不熟悉，但新竹縣、市是共同生活圈，他在城市治理上確實遇到共同問題；其次他是順從希望縣市合併升格的民意，但不知苗栗縣民想法，自己也不會特別去提苗栗。

    林智堅也說，依據綠黨的民調結果，新竹縣、市有超過5成的民意支持竹竹合併，且是不分藍綠及族群，這是「郎有情、妹有意」，他也希望大家能祝福竹竹合併且能成功升格，現階段不是考慮選舉的時候，未來大新竹市若能順利升格，能夠發展才是他所關心的。

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